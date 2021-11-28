Trong 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời đổi vận, vét sạch lộc trời, cả tiền tài lẫn danh vọng đều nắm gọn trong lòng bàn tay

Tâm linh - Tử vi 28/11/2021 07:15

Trong 49 ngày sắp tới đây, 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, làm ăn thuận lợi ,tiền tài cứ thế đổ về như thác. Vận trình đang lên, bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Sửu

Trong 49 ngày tới, người tuổi Sửu sẽ được ơn trên ưu ái mà ban phát cho vô vàn may mắn, tài lộc. Vì thế, con đường công danh sự nghiệp của con giáp này trở nên vượng phát, viên mãn kéo dài. Những thành tích liên tiếp trong công việc đã mang lại cho Sửu các khoản thu nhập khổng lồ mà nhiều người mong ước. Nếu tài lộc cứ hưng thịnh thế này thì dự đoán rằng bản mệnh sẽ được cuộc sống giàu sang sung sướng, mặc sức chi tiêu vào dịp cuối năm.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong vòng 49 ngày tiếp theo, người tuổi Tỵ bắt đầu có được những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, cũng như khẳng định bản thân mình với mọi người. Bởi lẽ con giáp này đã phải trải qua một quãng thời gian hết sức khó khăn, chất vật nên đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Nay khi vận trình hanh thông, may mắn tề tựu thì chắc rằng không gì có thể ngăn cản Tỵ gặt hái thành công. Nếu biết phấn đấu, Tỵ sẽ là một trong những con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai gần.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước vào 49 ngày tiếp theo, quý nhân sẽ xuất hiện trong cuộc đời của người tuổi Hợi và có những sự chỉ dẫn hết sức tận tình để con giáp này sớm ngày công thành danh toại. Con đường sự nghiệp vốn gập gềnh, chông gai của chủ mệnh nay được hóa bằng phẳng, tiền tài của cải cũng theo đó mà thi nhau kéo về. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn bình an vô sự mà vượt qua những lần bị kẻ gian quấy phá, hồng đạp đồ sự nghiệp của mình.  

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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