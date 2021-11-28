Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của 12 con giáp: Thân - Tuất được ơn trên che chở nên gặp dữ hóa lành, thuận lợi thăng tiến, Sửu tiểu nhân đeo bám, Thìn chú ý chi tiêu

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vào thứ Hai, nhiều việc diễn ra không theo ý muốn nên người tuổi Tý rất dễ nổi nóng. Con giáp có thể xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi Tý chưa thật cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Con giáp nên chú ý cách hành xử hơn để tránh vây vào cảnh thị phi.

Xem tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp đối với người tuổi Sửu nhờ sự che chở của Thần may mắn nhưng vì ồn đồn quá nhiều thứ nên Sửu trở nên kiệt sức, tinh thần đi xuống vào ngày đầu tuần. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi bản mệnh đang bị tiểu nhân ghen ghét, chờ đợi cơ hội để lật đổ những gì bạn đang cố công xây dựng. Con giáp nên đề cao cảnh giác, hạn chế tin tưởng quá mức những người xung quanh.

Tài vận của con giáp cũng vì thế mà bị ảnh hưởng ít nhiều, con giáp thu nhập không ổn định nên cần chú ý chi tiêu, không nên xài tiền hoang phí.

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Dần

Bước sang thứ Hai, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Dần giúp cho việc của con giáp này đều trở nên thuận lợi. Nếu là người tự thân kinh doanh, buôn bán thì làm ăn phát đạt, lợi nhuận thu về nhiều không kể xiết. Còn nếu Dần làm công ăn lương cũng sẽ đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng.

Vận tình duyên của Dân có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có thể sẽ gặp được nửa kia như ý, chuyện vui tìm đến tận cửa nhà.

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Mão

Vào ngày đầu tuần, người tuổi Mão linh hoạt, nhanh nhạy hơn trong việc xử lý các vấn đề diễn ra. Những sáng kiến của bạn có thể giúp thay đổi cả toàn bộ sự việc, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Con giáp thừa thắng xông lên và gặt hái được nhiều thành công vang đội.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Mão không được thuận lợi. Những mâu thuẫn, cãi vã xảy ra thường xuyên khiếm mối quan hệ trở nên xấu đi. Nếu không khắc phục ngay bây giờ thì sự tan vỡ là không thể tránh khỏi

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Thìn

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên những vết thương trong quá khứ khiến người tuổi Thìn đau đớn và không dám tin tưởng vào người khác. Có thể ai đó sẵn lòng hỗ trợ bạn, nhưng bạn lại quá đa nghi để có thể đón nhận sự nhiệt tình của họ.

Vấn đề tài chính của Thìn đang bước vào giai đoạn đáng báo động. Con giáp nên hạn chế cho người quen vay mượn tiền bạc vì khả năng cao sẽ không đòi lại được mà còn mất luôn tình cảm trước đó.

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Tỵ

Thứ Hai này, khi Thần may mắn xuất hiện trong cung mệnh, người tuổi Dần thuận lợi hoàn thành sớm mọi nhiệm vụ công việc được giao. Từ đây, Tỵ bắt đầu được cấp trên nâng đỡ mà giao cho nắm giữ nhiều vị trí quan trọng, mở ra con đường thăng tiến phía trước.

Ngoài ra, vào cuối ngày, con giáp có thể nhận được niềm vui nho nhỏ về tài chính. Đây chính là món quà mà ơn trên đã thưởng cho con giáp vì đã luôn cố gắng dù rơi vào cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Ngọ

Dự đoán, trong thứ Hai này, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội làm ăn tốt giúp bản thân mở rộng sự nghiệp, thu về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, Ngọ cũng nên cẩn thận trong suốt quá trình làm việc. Cố gắng để mọi thứ được minh bạch và đem lại cho bạn cũng như họ cảm giác thoải mái một chút trong ngày này.

Tình trạng sức khỏe của Ngọ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp nên duy trì chế độ tập luyện và lối sống tích lành mạnh để có được một cơ thể trẻ đẹp.

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi phải trải qua ngày thứ Hai không dễ dàng. Trong khi bạn đang rất cần có được sự giúp đỡ thì dường như ai đó cũng đang bận rộn với vấn đề của họ và không thể nào hỗ trợ được bạn như bạn mong muốn. Đây chỉ là một trong số những thử thách giúp bạn chứng minh được năng lực của bản thân.

Về gia đạo, con giáp bị đấng sinh thành thút ép chuyện cưới xin, con cái. Tuy nhiên, con giáp đừng vì thế mà “nhắm mắt đưa chân” để chuốt tổn thương về sau.

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Thân

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân đang trên đà hạnh phúc, bản mệnh cùng người ấy đã tìm được tiếng nói chung và ngày càng biết cách thông cảm, lắng nghe đối phương. Nếu mọi sự thuận lợi, cả hai sẽ có một cái kết đẹp trong tương lai rất gần.

Sự nghiệp của Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Được Cát tinh chiếu mệnh, con giáp gặp hung hóa cát, chuyện to hóa nhỏ, thuận lợi hoàn thành phần việc của bản thân. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Dậu

Kể từ thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ có dấu hiệu bị chững lại, xui xẻo bao trùm. Con giáp không chỉ phải chịu sự thay đổi từ các yếu tố như dịch bệnh, thiên tai mà còn bị đồng nghiệp ghen ghét, bày mưu đạp đổ sự nghiệp. Việc bản mệnh cần làm lúc này là luôn chăm chỉ làm việc của mình để không xảy ra thêm các mâu thuẫn không đáng có.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có thể xảy ra rắc rối và nguyên nhân phần lớn là do bạn. Con giáp hãy cư xử chân thành và chớ nói dối người ấy bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vào thứ Hai hưởng trọn may mắn của ơn trên, bao nhiêu ước nguyện bấy lâu đều được thực hiện bằng hết. Những công việc tiến hành vào thứ Hai sẽ thành công sự rỡ, tiền tài cũng đến với Tuất dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Không chỉ đỏ vận trong công việc, bản mệnh còn thành công trong các mối quan hệ. Dự đoán, con giáp này có thể gặp được tri kỷ vào cuối tuần.

Tử vi thứ Hai ngày 29/11/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chăm chỉ làm ăn, luôn hết mình nỗ lực trong mọi việc nên có rất nhiều phúc đức. Do đó, kể từ thứ Hai ngày 29/11, con giáp bước vào cục diện tương hợp nên có khả năng đại phát tài. Công việc của bản mệnh sẽ ngày càng thuận lợi, được lãnh đạo tạo điều kiện thực hiện những dự án mang lại nhiều lợi nhuận nên cuộc sống sung túc, đầy đủ, giàu sang. Nhìn chung, vận trình phía trước của tuổi Hợi không có gì đáng ngại.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.