Tuổi Dần đa số đều là những người có cá tính mạnh và rất độc lập. Họ cũng có tự tôn rất cao, nên tốt nhất bạn đừng bao giờ xúc phạm họ, vì họ sẽ không bao giờ tha thứ.

Nếu bạn hết mình với họ, họ cũng sẽ hết mình với bạn. Nhưng nếu bạn chơi xấu họ thì coi chừng, có thể bạn sẽ rất “thê thảm” đấy.

Họ sinh ra đã phù hợp với việc làm lãnh đạo, làm kẻ mạnh, nhưng là kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu. Mang trong tim nhiệt huyết và bản lĩnh của “hảo hán”, người tuổi Dần được cho là những người “biết sống”.

Người tuổi Dần yêu công lý, nên cho dù phải đấu khẩu trực tiếp, người tuổi Dần cũng không bao giờ nề hà. Có lẽ chính điều này khiến cho họ trở thành những con người vì quá ngay thẳng mà hay làm phật ý những người xung quanh.

Ngoài ra, người tuổi Dần còn rất liều lĩnh. Đây vừa là 1 ưu điểm tuyệt vời, giúp họ trở thành những người có sức hấp dẫn khó cưỡng, nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất của họ. Trong tình yêu, họ có thể dám hy sinh tất cả, cho đi tất cả và không suy xét cho mình, không chừa cho mình một đường lui.

Tuy nhiên, một khi đã hết yêu, người tuổi Dần cũng sẽ dứt áo ra đi mà không băn khoăn hay day dứt gì.

Tuổi Dần đa số đều là những người có cá tính mạnh và rất độc lập. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trời sinh đa số đều là những người yêu tự do của bản thân hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Họ có thể là người ít nói, hoặc hoạt ngôn, là nam hoặc nữ, thế nhưng sâu bên trong con người họ, luôn muốn có một khoảng không cho mình vùng vẫy, để làm những điều họ thích, để thể hiện bản thân. Người bạn đời có hiểu được điều này hay không sẽ quyết định đến hạnh phúc của cuộc hôn nhân ấy.

Người tuổi Ngọ là những người có suy nghĩ tích cực, có sự nhiệt tình, đam mê, tuổi Ngọ luôn hướng bản thân tiến về phía trước để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, do đó cũng rất dễ thành công trong cuộc sống, là trụ cột của cả gia đình.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ có vài tính xấu, đó là rất khó giữ bí mật, và cũng dễ mất hứng thú. Chính vì thế, nếu có bạn đời tuổi Ngọ, bạn cần luôn thay đổi, làm mới bản thân mới có thể hấp dẫn được họ. Đừng coi đây là sự tiêu cực, hãy coi như đó là cơ hội để bạn yêu chiều bản thân nhiều hơn, cũng như làm cho tình yêu của mình luôn mới mẻ và thú vị.

Tuổi Thìn

Rồng đại diện cho sức mạnh của Thiên tử, của trời cao, vô cùng tôn nghiêm, mạnh mẽ, là thế lực không thể đùa cợt.

Chính vì thế, những người sinh năm Thìn ít nhiều cũng được thừa hưởng những đặc điểm đó. Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Thìn đa số đều là những người mạnh mẽ, tham vọng và nhiệt huyết không ai bằng.

Một khi đã yêu thích thứ gì đó hoặc ai đó, người tuổi Thìn sẽ theo đuổi và chinh phục cho đến khi được thì thôi. Họ hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, họ cũng là những kẻ “cả thèm chóng chán”, rất dễ mất hứng thú với chúng. Đây là một đặc điểm khiến cho họ trở thành những kẻ “nguy hiểm”, không dành cho những ai yếu tim.

Với những điều hoặc những người mà người tuổi Thìn không quan tâm thì họ tỏ ra vô cùng thờ ơ, lãnh đạm, không có chút gì gọi là “nhìn cho lấy lệ” hoặc “xã giao”. Đây cũng là một đặc điểm độc đáo ở họ, khiến họ trở nên hấp dẫn một cách lạ thường với người khác phái.

Chính vì thế, để yêu hay lấy một người tuổi Thìn thì đòi hỏi người bạn đời, hoặc phải là người vô cùng khoan dung, hiền dịu, kiên nhẫn, hoặc phải là một kẻ hết sức cao tay mới có thể “trị” được họ, khi đó mới có thể bảo đảm hôn nhân viên mãn, bền lâu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.