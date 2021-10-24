Top 3 con giáp không có duyên trong chuyện tình cảm, dễ lâm vào cảnh 'ế' cả đời

Tâm linh - Tử vi 24/10/2021 23:08

Những con giáp này lựa chọn việc sống độc thân thay vì kết hôn bởi các yêu cầu quá cao về bạn đời tương lai.

Tuổi Mùi

Với cô nàng tuổi Mùi, tuổi tác càng tăng, quả thực họ cũng sẽ có chút hoảng loạn và sốt ruột, chỉ lo không tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Sợ rằng mình càng kén chọn sẽ càng tìm không ra người như ý. Dẫu vậy, suy nghĩ của nàng giáp này vẫn rất kiên định và khó mà thay đổi, không chịu nhún nhường chỉ vì bị thúc giục.

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Với cô nàng tuổi Mùi, tuổi tác càng tăng, quả thực họ cũng sẽ có chút hoảng loạn và sốt ruột, chỉ lo không tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Cho nên, thời gian độc thân càng dàu, suy nghĩ của cô ấy lại càng thông suốt. Thay vì để ý đến những lời nói của người ngoài, cô nàng giáp này tập trung cho cuộc sống, công việc và các mối quan hệ của bản thân nhiều hơn.Cuộc đời vốn là của mình, sao cứ phải sống theo lời người khác nói đây?

Nếu như người mà mình trông ngóng vẫn chưa xuất hiện, vậy vì nàng sẵn sàng chờ đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Miễn là khi đã lựa chọn, cô ấy sẽ không bao giờ phải hối hận với quyết định của mình. Cho nên càng độc thân, yêu cầu của tuổi Mùi lại càng cao, họ hy vọng một nửa còn thiếu của mình sẽ là người ưu tú nhất.

Tuổi Sửu

Cũng nằm trong danh sách độc thân càng lâu yêu cầu càng cao này chính là cô nàng tuổi Sửu. Trông vẻ ngoài của cô gái tuổi Sửu hiền lành, nhu mì thế thôi nhưng thực chất họ là những cô nàng có tiêu chuẩn rất cao. Sự tham vọng bên trong và cả tính cách khá bướng bỉnh không cho phép nàng giáp này lựa chọn qua loa, vì một vài ưu điểm mà nhắm mắt đưa tay trong chuyện hệ trọng cả cuộc đời.

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Cô nàng cầm tinh con Trâu chẳng ngần ngại 'ế' thêm vài năm nếu như người mà có thể đáp ứng được những yêu cầu của bản thân đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng cầm tinh con Trâu chẳng ngần ngại “ế” thêm vài năm nếu như người mà có thể đáp ứng được những yêu cầu của bản thân đã đề ra. Cô ấy không muốn lựa chọn vội vàng để rồi phải hối hận cả đời vì quyết định sai lầm đó.

Hơn nữa, vốn là người có tinh thần cầu tiến và sống rất thực tế, họ thích những người xuất sắc và giỏi giang hơn mình. Nếu đối phương chỉ có trình độ bình thường, thật khó để cô nàng tuổi Sửu chấp nhận đồng hành, ai bảo chính bản thân cô ấy vốn đã ưu tú rồi.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, cô nàng tuổi Tý chính là một trong số các con giáp nữ yêu cầu cao khi độc thân. Trước đó, họ cũng từng trải qua quá trình yêu đương cập kê như bao người khác, cũng làm quen với không ít anh chàng ưu tú. Nhưng sau cùng các mối quan hệ đó đều chẳng đi đến đâu.

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Cô ấy sẽ không vội vàng đưa ra quyết định liên quan đến việc hệ trọng cả cuộc đời người con gái - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì các cô ấy hiểu rằng, đó chưa phải thời điểm chín chắn để quyết định đồng hành cùng ai đó đi suốt cuộc đời. Cô ấy sẽ không vội vàng đưa ra quyết định liên quan đến việc hệ trọng cả cuộc đời người con gái, nếu không trong lòng họ sẽ luôn thấy canh cánh và nuối tiếc. Nhỡ quyết định sớm rồi giữa cả hai xảy ra vấn đề, sau đó lại gặp được một người ưu tú hơn thì phải làm sao?

Cho nên độc thân càng lâu, cô nàng tuổi Chuột lại càng khó tính. Họ đặt ra rất nhiều yêu cầu của riêng mình và tìm kiếm một người đáp ứng được hết những yêu cầu đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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