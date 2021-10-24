Hiền lành, ngoan ngoãn và đáng yêu, 3 con giáp này đích thị là hình mẫu bạn gái lý tưởng của mọi chàng trai

Sở hữu biệt tài ăn nói khéo léo, lại có khả năng ứng biến linh hoạt, đi tới đâu cô nàng tuổi Mùi cũng dễ được mọi người dành sự ưu ái và tình cảm yêu mến. Trong mắt phái mạnh, họ dịu dàng, thậm chí khá yếu ớt, luôn cần một bờ vai vững chắc để tựa vào mỗi lúc cần tìm sự an ủi.

Dù bản thân cô nàng này cũng mạnh dạn và có những suy nghĩ táo bạo lắm, nhưng trước mặt đối phương, họ “giấu nhẹm” điều này, để luôn được che chở và không động chạm tới lòng tự trọng của nửa kia. Đó chính là lối hành xử thông minh nhưng cũng không kém phần đáng yêu của tuổi Mùi đã giúp họ trở thành con giáp ngoan ngoãn nhất đấy.

Những người sinh năm Dần hào sảng và nghĩa khí, luôn sống rất thật thà, chân thành. Họ thích cảm giác chiến đấu và đối đầu nên đạt được không ít thành tựu trong công việc. Nhưng chỉ là hổ dũng mạnh trên thương trường chính trường, đối với phụ huynh, tuổi Dần lại cực kỳ ngoan ngoãn, biết nghe lời và nhất là vô cùng hiếu thảo.

Như một chú mèo nhỏ quyến luyến bên gia đình, họ hăng say công việc nhưng lại sẵn sàng gác lại mọi thứ để cùng trò chuyện với cha mẹ, và cho dù áp lực xã hội có nhiều đến thế nào, tuổi Dần vẫn chống chịu để nó lại sau cánh cửa kia, bước vào nhà với nụ cười tươi để cha mẹ yên lòng. Hơn thế, tuổi Dần rất biết hỗ trợ bạn bè, có lòng giúp đỡ không tiếc gì.

Đa phần những cô nàng tuổi Hợi tính tình hiền lành, tâm địa lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đa phần những cô nàng tuổi Hợi tính tình hiền lành, tâm địa lương thiện, luôn quan tâm chăm sóc và nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, bất kể họ có thân thiết hay không. Chính lối sống tâm hồn trong sáng, đáng yêu ấy đã mang tới nhân duyên tốt đẹp cho họ.

Bản thân con giáp ngoan ngoãn này lại ăn nói nhẹ nhàng, biết dùng mỹ từ để làm hài lòng mọi người xung quanh, kể cả những ai khó tính nhất cũng dễ “mủi lòng” trước những câu nói vừa chân thành lại ngọt ngào của họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.