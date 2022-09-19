Top 3 con giáp khi yêu rất lí trí, đời sống tình cảm không chi phối được suy nghĩ thấu đáo khiến nhiều người nể phục

Tuổi Thân chính là một trong số những con giáo yêu đương lý trí hàng đầu cần phải nhắc đến. Với những người tuổi Khỉ, họ có cá tính khá hoạt bát, cởi mở, ưa thích sự tự do cũng như thỏa mãn về tinh thần. Bất cứ vấn đề gì, họ cũng muốn được tự do bay nhảy, thỏa thích làm những điều mình muốn.

Điều khiến con giáp này khó chịu nhất và cũng khó nhất chính là bị kìm hãm, bị trói buộc. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, người tuổi Thân đề cao nhu cầu về mặt tinh thần hơn là thể xác. Đó là lý do họ luôn đòi hỏi nửa kia của mình phải là người có chung sở thích, hứng thú và cả quan điểm sống.

Vốn là người có đầu óc nhay nhạy, khả năng tư duy logic nổi trội, cho dù có rơi vào lưới tình thì họ vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Đôi khi thái độ đó của họ khiến người khác hiểu lầm rằng những chú Khỉ thật lạnh lùng.

Thâm chí, con giáp này có phần khinh thường những người vì yêu mà mất hết lý trí, mù quáng nghe theo tiếng gọi con tim mà bất chấp tất cả. Họ thật không thể hiểu nổi sao đối phương lại có thể lựa chọn một cách mê muội như vậy.

Nói vậy không có nghĩa là con giáp này không yêu đối phương thật lòng. Chỉ là phần lý trí của họ lớn hơn cảm xúc mà thôi. Và phải mất một khoảng thời gian không ngắn để tuổi Thân "thẩm định" nửa kia về lối sống, hoàn cảnh xem có phù hợp với mình hay không rồi mới đưa ra quyết định.

Tuổi Dần



Con giáp tuổi Hổ kiên quyết, mạnh mẽ. Họ có tham vọng lớn, chỉ quan tâm đến công danh, sự nghiệp bản thân. Đời sống tình cảm không gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ quá nhiều. Họ tham vọng và làm việc hết mình vì tham vọng đó.

Với họ, tình yêu có hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Gặp được người chấp nhận khía cạnh cường thế của họ trong công việc và cuộc sống thì dĩ nhiên đó là một điều cực kì may mắn của các cô gái, chàng trai tuổi Hổ. Họ sẽ chẳng đau lòng đâu, dù cho có không hợp nhau mà chia tay.

Họ sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau tình cảm này, tuyệt đối không u mê, bi lụy, chấp niệm vì một cuộc tình tan vỡ. Bởi điểm chú trọng trong cuộc sống của họ không phải ở tình cảm.

Tuổi Tị

Với một người luôn tính toán tỉ mỉ như người tuổi Tị, mặc dù không phải tuýp người nói quá nhiều hay thích thể hiện nhưng thực chất họ rất khôn khéo và cũng rất tỉnh táo. Liệu bạn có phải con giáp yêu siêu tỉnh táo và thực dụng?

Con giáp này chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Dù có yêu một người đến đâu, họ cũng sẽ không thể hiện ra rằng mình đang say mê đối phương.

Những chú Rắn không thể hiện cuồng nhiệt không có nghĩa họ không yêu đối phương sâu đậm. Thực chất, người tuổi này biết rõ điều mình muốn là gì, cũng hiểu rõ cách để đạt được điều đó nên sẽ không để cảm xúc nhất thời phá hỏng tất cả.

Con giáp này luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân phải giữ vững lý trí, đặt trí não lên trên con tim. Cho nên tình yêu với họ cũng chỉ giống như một trải nghiệm cần phải có trong cuộc đời, không nhất thiết phải đánh đổi tất cả để nắm giữ hay tranh đoạt.

Bởi vì ngoài chuyện tình cảm, điều mà con giáp này muốn hướng tới còn là thành công hay những lĩnh vực khác cần theo đuổi nữa. Họ sẽ không bao giờ để tình yêu chiếm quá nhiều tâm sức của bản thân mà bỏ bê công việc, gia đình và bạn bè.