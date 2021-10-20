Top 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí trong 101 ngày tới, thu hết lộc trời, tình - tiền tranh nhau kéo về

Tâm linh - Tử vi 20/10/2021 21:00

Những con giáp sau đây không những được hưởng phúc khí mà tài lộc còn dồi dào viên mãn trong 101 ngày tới.

Tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc nên khi làm việc gì họ cũng chuyên tâm và không bỏ cuộc dù vấp phải khó khăn. Đặc biệt về tính cách, họ là những người tốt bụng, nhiệt tình, không quản ngại giúp đỡ người khác khi gặp trở ngại. Chẳng những vậy, họ còn không bao giờ đòi hỏi sự báo đáp.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 101 ngày tới, cuộc sống của tuổi Thìn cũng sẽ khổ tận cam lai, tháng ngày trước khó khăn thế nào nhưng từ giai đoạn này trở đi, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn, bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Có thể nói, tuổi Thìn sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Không chỉ vậy, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Mùi được xem là những người sống thực dụng nhưng họ đều đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu, rất nỗ lực và cố gắng tìm mọi cơ hội trong cuộc sống.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ biết cách hy sinh mọi thứ để cho gia đình một cuộc sống an nhàn sung túc. Bản thân tuổi Mùi là những người chịu thương chịu khó và biết nắm bắt cơ hội tốt. Và một khi gặp được thời cơ tốt, họ nhất định sẽ phát huy thế mạnh và biến bại thành thắng.

Tử vi học có nói, trong 101 ngày tới, cuộc sống tuổi Mùi sẽ vươn lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh vốn có mà càng về hậu vận, cuộc sống của tuổi Mùi càng sung túc hơn. Tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, sẽ gặt hái được nhiều thành công, sắp tới tình tiền viên mãn thăng hoa, không thiếu thứ gì. 

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trước khi đến với sự thành công, tuổi Ngọ sẽ phải trải qua nhiều thử thách.

Thế nhưng, thay vì né tránh thì tuổi Ngọ lại dám đương đầu trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn. Đa số, những người tuổi Ngọ một khi đã thành công thì không ai có thể ngăn cản được.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, sắp tới đây, cuộc sống của tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến bất ngờ. Mặc dù những tháng đầu năm, tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí có mất mát nhưng họ vẫn kiên cường và nhẫn nại, vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để lật ngược tình thế.

Tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, một trong những điều này có thể giúp tuổi Ngọ tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Cuối năm nay, tuổi Ngọ còn có khả năng đổi nhà đổi xe, còn không thì cũng kiếm được khoản tiền đáng mong chờ. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

12 ngày tới, top 3 con giáp lật ngược TÌNH THẾ, tiền tài NHÂN ĐÔI, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió

12 ngày tới, top 3 con giáp lật ngược TÌNH THẾ, tiền tài NHÂN ĐÔI, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió

12 ngày tới đây, vận đổi sao dời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 21 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 21 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau