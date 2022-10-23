Top 3 con giáp càng ăn uống càng giàu có dồi dào, đừng giảm cân nếu không muốn mất đi sự may mắn hiếm có

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 16:18

Đừng giảm cân nếu bạn muốn mất đi sự may mắn vốn có.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đa phần là những người có tính cách rất thân thiện, hiền lành, tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh nên nhân duyên của họ luôn rất tốt. Đây chính là điểm thu hút người khác nhất của con giáp này.

 

Hơn nữa, vì được nhiều người quý mến nên con giáp này thường hay được bạn bè, người thân, thậm chí cả đồng nghiệp và cấp trên cũng cho, tặng đồ ăn. Nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành và tỏ ra thích chí khi được ăn ngon của tuổi Mùi ai mà chẳng vui lây chứ.

 

Sức ăn tốt nên bản mệnh cũng sở hữu một dáng người đầy đặn, thậm chí tròn trịa. Nhưng tuổi Mùi cũng không vì thế là từ bỏ sở thích ăn uống của mình, bởi họ quan niệm sống là hưởng thụ, nếu không được ăn uống thoải mái sẽ khiến con giáp này rất bứt rứt không yên.

 

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Mùi chính là một trong những con giáp càng ăn nhiều càng may mắn, cho nên nếu như vì chạy theo xu hướng "gầy đại chúng" mà nhịn ăn để giảm cân thì rất có thể sẽ khiến tài vận của những chú Dê hao tổn nặng nề.

 

Cho nên thường ngày, tuổi Mùi nhớ đừng bao giờ có suy nghĩ giảm cân nhé. Ngược lại, cứ thỏa thuê ăn theo đúng sức mình, ăn càng nhiều sẽ càng có nhiều lộc, càng dễ gặp được quý nhân trợ mệnh đấy nhé. Liệu bạn có phải con giáp số sướng từ trong trứng, hưởng phúc khí hiếm ai bằng?

 

Tuổi Thìn

Rồng là loài thích nước, mà nước là đại diện cho cho tiền tài vì thế con giáp tuổi Thìn có khuôn mặt càng tròn trịa, thân hình hơi béo một chút thì kho đựng tiền tài càng lớn.

Nhờ thế, dù béo hay gầy, những chú Dê cũng được rất nhiều người quý mến bởi sự thân thiện và chu đáo của mình. Ăn uống chính là một trong những sở thích lớn nhất của con giáp này. Có lẽ vì vậy mà họ luôn thích được ăn mỗi khi có thể. 

Top 3 con giáp càng ăn uống càng giàu có dồi dào, đừng giảm cân nếu không muốn mất đi sự may mắn hiếm có - Ảnh 1
Thân hình mập mạp như một đứa trẻ cộng với tính cách mạnh mẽ, độc lập, thông minh và cực thu hút của con giáp này sẽ tăng cường tài vận trong mọi việc: từ gia đình đến sự nghiệp học hành đều rất thuận lợi và thành công.

Tuổi Sửu

 

Tuổi Sửu là những người có tính cách rất thực tế, an phận thủ thường, thật thà và đôi lúc cũng khá cố chấp. Nhưng họ mang đến cho người khác cảm giác tin cậy rất lớn, cho thấy bản thân là người đáng để dựa dẫm và tin tưởng.

 

Trong cuộc sống, con giáp này luôn nỗ lực rất bền bỉ, chịu khó, không dễ dàng đầu hàng khó khăn và hoàn toàn có thể đổi vận nhờ chính thực lực và khả năng của bản thân. Thế nhưng, vận may cũng rất quan trọng. Phúc khí của những chú Trâu lại đến chủ yếu nhờ việc ăn uống.  Càng ăn nhiều, con giáp này càng có tinh thần và dễ tích tụ được vượng khí. Người tuổi Sửu tuy rằng coi trọng ngoại hình, thích dáng mảnh mai nhưng thực tế họ phải có da có thịt mới tụ tài tụ lộc. 

 

Trời sinh con giáp này đã có một sức khỏe khá tốt nhờ chăm chỉ rèn luyện, hay xông pha. Để duy trì được nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong mình, tuổi Sửu tích tụ thông qua con đường ăn uống là chủ yếu. 

 

Một khi tích đủ năng lượng, tuổi Sửu sẽ có đủ sức lực và cả trạng thái minh mẫn nhất để đương đầu với mọi khó khăn. Cho nên sức ăn càng lớn sẽ càng tỷ lệ thuận với phúc lộc mà họ đạt được. Còn nếu cứ ép bản thân phải nhịn ăn, mỗi ngày đều nghĩ cách để bản thân nhanh gầy hơn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phúc vận của họ.

 

Vì ăn uống ngon miệng lại rất thích ăn nên những người tuổi Sửu thường sở hữu vóc dáng đậm, có phần mũm mĩm nhưng cũng nhờ thế mà thường dễ dàng phát tài hơn người khác. Sau khi có tướng phúc hậu những người tuổi Sửu không cần làm gì vận may cũng đến với họ.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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