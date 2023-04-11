Top 3 con giáp cần lưu ý về phương diện TÀI LỘC từ ngày 12/4/2023-15/4/2023

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 08:21

Top 3 con giáp cần lưu ý về phương diện TÀI LỘC từ ngày 12/4/2023-15/4/2023

TỬ VI TUỔI THÂN

Trong 3 ngày từ ngày 12/4 đến ngày 15/4 những bạn nữ tuổi Thân sẽ gặp chút khó khăn trong công việc, có thể thể là những mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp hoặc ý kiến chưa được xét duyệt để thực thi. Nam tuổi Thân nhờ vào khả năng nhanh nhạy và thông minh thì sẽ có thể có cơ hội thăng tiến trong công việc như đề bạt khen thưởng.

Top 3 con giáp cần lưu ý về phương diện TÀI LỘC từ ngày 12/4/2023-15/4/2023 - Ảnh 1
Tử vi tuổi Thân

Con số may mắn: 11,22,23

Màu sắc may mắn: Bạc, Ánh Kim

TỬ VI TUỔI DẬU

Đối với những bạn tuổi Dậu vào ba ngày này thì công việc sẽ có những bước tiến mới. Có thể, khách hàng sẽ có những phản hồi vô cùng tích cực đối với sáng kiến của bạn, kéo theo đó là sự tin tưởng của sếp sẽ khiến bạn tăng sinh cơ hội vào vị trí cao hơn hoặc có được khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Lưu ý, dù công việc có sự khởi sắc nhưng bạn vẫn phải hết sức khiêm tốn và cẩn trọng trong mọi quyết định dù nhỏ hay lớn để tránh gặp những việc vặt không như ý nhé. 

Top 3 con giáp cần lưu ý về phương diện TÀI LỘC từ ngày 12/4/2023-15/4/2023 - Ảnh 2
Tử vi tuổi Dậu

 

Con số may mắn: 13, 25, 27

Màu sắc may mắn: Trắng, Xám

TỬ VI TUỔI TUẤT

Những bạn tuổi Tuất sẽ có những ý tưởng mới trong 3 ngày tới. Nếu bạn vẫn đang kẹt trong sự mệt mỏi vì chưa đưa ra được bất sáng kiến nào cho sếp hoặc nhóm, bạn có thể bình tĩnh và thả lỏng hơn bằng cách đi bộ, thiền, nghe nhạc chữa lành để tâm trí được sáng suốt. Khi tâm trạng được thả lỏng, ý kiến hay ho sẽ đến ngay với bạn một cách không báo trước đấy. 

Top 3 con giáp cần lưu ý về phương diện TÀI LỘC từ ngày 12/4/2023-15/4/2023 - Ảnh 3
Tử vi tuổi Tuất

 Con số may mắn: 15, 28, 29

Màu sắc may mắn: nâu, vàng 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm

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