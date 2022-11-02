Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, vận đỏ đủ đường, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng khi bước qua ngày mai (3/11)

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 11:22

Qua ngày mai (3/11), vận trình của 3 con giáp này trong thời gian này khá tốt. Có cơ hội thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng nhưng không dễ gì đạt được thành công. Đa số người tuổi Dậu đều cần mẫn, tuy nhiên vận may lại đến với con giáp này chậm hơn những con giáp khác. Trong cuộc sống, tuổi Dậu không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để mình có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Qua ngày mai (3/11), tuổi Dậu là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, bước vào thời gian tới đây, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có bước ngoặt đặc biệt. Thời gian này, tuổi Dậu có thể gặp được nhiều quý nhân, họ sẽ đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Tuổi Dậu luôn mang trong mình khát vọng làm giàu thì trong thời gian này sẽ được thần tài chiếu cố hết mức. Dự kiến, tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, không muốn giàu có cũng khó vì ý trời đã sắp đặt tài vận của bản mệnh sẽ bùng nổ.

Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, vận đỏ đủ đường, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng khi bước qua ngày mai (3/11) - Ảnh 1
Tuổi Dậu luôn mang trong mình khát vọng làm giàu thì trong thời gian này sẽ được thần tài chiếu cố hết mức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời gian qua vận trình của người tuổi Tỵ không mấy sáng sủa. Mặc dù không phải trải qua những việc quá khó khăn nhưng tài vận của tuổi Tỵ có vẻ dậm chân tại chỗ, thậm chí bị hao hụt bất ngờ, nhưng qua ngày mai (3/11), mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Đặc biệt hết ngày mai, khi mặt trời dần hé lên thì cũng là lúc túi tài của tuổi Tỵ cũng sẽ rủng rỉnh và dư dả hơn. Thời gian tới, quý nhân tuổi Tỵ sẽ xuất hiện và giúp bản mệnh tìm được cơ hội tốt trong công việc, không những thế quý nhân không đến rồi đi mà còn ở lại phụ tá tuổi Tỵ. Chỉ cần giữ vững tinh thần làm giàu, có khả năng tuổi Tỵ sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá, dù không quá đồ sộ nhưng cũng đủ để thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay chưa làm được. 

Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, vận đỏ đủ đường, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng khi bước qua ngày mai (3/11) - Ảnh 2
Thời gian tới, quý nhân tuổi Tỵ sẽ xuất hiện và giúp bản mệnh tìm được cơ hội tốt trong công việc, không những thế quý nhân không đến rồi đi mà còn ở lại phụ tá tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Qua ngày mai (3/11), người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến và dần đi vào giai đoạn ổn định, chỉ cần triển khai đúng theo kế hoạch là có thể gặt hái thành công dễ dàng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều.

Thời gian tới, khối lượng công việc của người tuổi Hợi tương đối nhiều, kiến bản mệnh cảm thấy áp lực nhưng lại trở thành cơ hội để con giáp này phấn đấu, nỗ lực hết sức mình. Bởi thế trong danh sách những con giáp có sự nghiệp phát triển thời gian tới, không thể không nhắc đến người tuổi Hợi. Thêm nữa, người tuổi Hợi được Nguyệt Lệnh ủng hộ, lâm cung “Đế Vượng”, ý chỉ mọi thứ đang ở giai đoạn hưng vượng, bản mệnh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. 

Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, vận đỏ đủ đường, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng khi bước qua ngày mai (3/11) - Ảnh 3
Chỉ cần triển khai đúng theo kế hoạch là có thể gặt hái thành công dễ dàng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng vào hôm nay (2/11/2022), Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 tuổi được ban lộc trời, vận trình hanh thông, công danh thuận lợi, ngửa tay hứng tiền

Đúng vào hôm nay (2/11/2022), Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 tuổi được ban lộc trời, vận trình hanh thông, công danh thuận lợi, ngửa tay hứng tiền

Đúng vào hôm nay (2/11/2022), 3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc suôn sẻ, giàu sang tột đỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 5 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn