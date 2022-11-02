Qua đêm nay (2/11), 3 con giáp từ khổ thành sướng, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, thành công nắm chắc trong tay

Qua đêm nay (2/11), trên con đường công danh tuổi Hợi làm ăn thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc. Bản mệnh kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng… của bạn cũng sẽ được chấp thuận.

Tử vi cho biết, tuổi Hợi chính là con giáp có thể các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch.

Những năm gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Đây cũng chính là thời điểm tuổi Hợi bùng nổ vận đào hoa đang vượng, nhân duyên tốt lành cũng ùn ùn kéo tới với tuổi Dậu. Người độc thân có thể nhân cơ hội này tìm kiếm, lựa chọn đối tượng ưng ý, tình yêu nhanh chóng thăng hoa.

Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Với các yếu tố đó, qua đêm nay (2/11), dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Tiền bạc sung túc, dư dả hơn và con đường nhân duyên không còn quá lận đận. Chưa có cho mình một chiếc người yêu, thì bạn sẽ sớm thấy. Đã tìm cho mình được tấm chân tình, thì yêu thương ngày càng đong đầy hơn.

Tuổi Mùi

Có lẽ không khó để cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện và tốt bụng khi tiếp xúc với người tuổi Mùi. Mặc dù, hoàn cảnh xuất thân và quá trình trưởng thành của mỗi người sinh năm Mùi có thể khác nhau. Nhưng dòng thời gian khó có thể xóa nhòa đi tính cách điển hình đó trong con người họ.

Thời điểm ấy có thể mang đến cho tuổi Mùi nhiều cơ hội trở mình và bứt phá trong học tập, công việc và cả chuyện yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Mặc cho cuộc đời có thăng trầm, sóng gió, người tuổi Mùi vẫn không ngừng phá bỏ vòng vây định mệnh để tìm lối đi riêng đến cái đích của hạnh phúc cho mình. Những khó khăn, rắc rối vụn vặt thuở ban đầu cũng khó có thể khiến người tuổi Mùi buông bỏ con đường mình đã chọn.

Qua đêm nay (2/11), thời điểm ấy có thể mang đến cho tuổi Mùi nhiều cơ hội trở mình và bứt phá trong học tập, công việc và cả chuyện yêu đương. Nếu trước đó, vị đắng trong cuộc sống của người tuổi Mùi quá nhiều, thì tới đây, chúng sẽ tan biến, nhường chỗ cho vị ngọt đọng lại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.