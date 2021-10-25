Tính tình khiếm tốn, 3 con giáp này luôn âm thầm trau dồi bản thân, dù cho giỏi giang hơn người

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 19:25

Thông minh, bản lĩnh, tài năng xuất chúng những 3 con giáp luôn chăm chỉ trau dồi bản thân, không bao giờ khoe mẽ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, nhưng họ biết cách làm giảm bớt phần góc cạnh của mình đặc biệt khi họ nỗ lực để đạt được tiến bộ. Trong mắt mọi người, người tuổi Thìn vốn đã làm rất tốt nếu họ còn nỗ lực hơn sẽ khiến mọi người cảm thấy rất áp lực.

Ngoài ra, với những người ủng hộ thì người tuổi Thìn đang rất nỗ lực nhưng với người không hiểu thì người tuổi Thìn đang cố gắng tỏ vẻ. Bởi vậy, người tuổi Thìn luôn nỗ lực cố gắng trong âm thầm để không vướng quá nhiều rắc rối.

cham chi 1
Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, nhưng họ biết cách làm giảm bớt phần góc cạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với người tuổi Tỵ họ hiểu một điều là mọi người đều đang cạnh tranh nhau thì việc một người làm việc chăm chỉ sẽ khiến nhiều người chán ghét. Trong mọi trường hợp làm việc chăm chỉ là để mang lại nhiều kiến thức cho bản thân không phải để nhận sự phán xét của người khác.

Vì vậy, người tuổi Tỵ cố gắng làm việc chăm chỉ trong im lặng, lặng lẽ cảm nhận những thay đổi diễn ra đối với mình mà không quá quan tâm đến đánh giá của người khác.

cham chi 2
Người tuổi Sửu luôn cẩn thận, không ưa thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn cẩn thận, không ưa thể hiện bản thân và ít khi chủ động trong công việc, những điều họ làm thường theo quy trình nghiêm túc. Tuy vậy, ít ai biết một điều là người tuổi Sửu luôn âm thầm nghiên cứu để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Đối với họ, nếu nói quá nhiều lời hoa mỹ nhưng kết quả làm việc lại chẳng ra sao thì sẽ rất mất mặt. Bởi vậy, thay vì nói nhiều thì họ bỏ ra nhiều công sức và thành quả sẽ chứng minh cho bản thân họ và một thái độ khiêm tốn chăm chỉ sẽ là lựa chọn tốt cho họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trở mình rũ bỏ vận xui, 3 con giáp này tử ngày 1/10 âm lịch tình - tài có đủ, sự nghiệp hanh thông

Trở mình rũ bỏ vận xui, 3 con giáp này tử ngày 1/10 âm lịch tình - tài có đủ, sự nghiệp hanh thông

Từ ngày 1/10 âm lịch, 3 con giáp này trở mình rũ bỏ vận xui, tình - tài có đủ, sự nghiệp hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi ngày 26/10/2021 Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026