Trời sinh phúc khí đủ đầy, 3 con giáp này dáng người tròn trịa mới cầu được vinh hoa

Theo nhân tướng học, người tuổi Ngọ nếu càng mập mạp, mũm mĩm càng sung túc an nhàn. Phúc đức của Ngọ không chỉ giúp họ tự làm đại gia mà còn vượng phu ích tử, ai lấy được gia đình hưng thịnh, làm ăn suôn sẻ.

Ngọ là con giáp ưa thích sự khám phá, luôn muốn chinh phục những đỉnh cao nên cuộc đời họ chưa bao giờ dậm chân tại chỗ mà luôn tiến về phía trước. Nhờ đức tính này nên chẳng cần bước sang tuổi 30 Ngọ đã có trong tay sự nghiệp vững vàng. Tiền chui vào túi ào ào như thác đổ, muốn nghèo cũng không được chắc chắn là tương lai gần dành cho Ngọ.

Tuổi Dần là con giáp sinh ra đã mang số giàu sang phú quý. Đây cũng là con giáp luôn mang phong thái quyền lực và làm chủ cuộc sống của mình. Người tuổi Dần cũng là con giáp luôn đề cao sức khỏe, họ luôn quan niệm có sức khỏe mới có thể xây dựng cuộc sống viên mãn. Nhờ vào tính cách mạnh mẽ, quyết đoán mà người tuổi Dần phù hợp với công việc làm ăn buôn bán.

Người tuổi Dần có thân hình mập mạp, tròn trịa là những người có phúc phần tốt, cả đời được hưởng an nhàn. Cũng chính bởi vậy, tuổi Dần phải để tướng tá mập mạp mới có thể gây dựng niềm tin với đối tác. Tuổi Dần không nên có ý định giảm cân nếu không muốn tài vận bị ảnh hưởng.

Tuổi Thìn vốn đã là một con giáp tốt số - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn đã là một con giáp tốt số. Họ có tài và thường tìm được những cơ hội để thể hiện điểm mạnh, khẳng định giá trị của mình trước mắt cấp trên. Đã vậy, người càng mập mạp thì lại càng nhiều may mắn. Người tuổi này mập mạp thường tạo cho người ngoài cảm giác đáng tin cậy, dễ có khả năng làm nên nghiệp lớn, có tướng làm lãnh đạo.

Tướng mạo của con giáp càng mập càng có phúc phát huy tác dụng lớn nếu họ làm trong lĩnh vực kinh doanh. Họ dễ tạo được niềm tin cho đối tác hoặc khách hàng, giúp họ kí được những hợp đồng béo bở, giúp công ty phát triển đi lên. Bên cạnh đó, họ còn là con giáp nam “lên được phòng khách, xuống được phòng bếp”. Phụ nữ có tướng người mập mạp cũng thường nhận được sự yêu mến, chiều chuộng của cánh đàn ông. Họ sẽ trở thành người mẹ hiền, vợ đảm, là chỗ dựa cho chồng con.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.