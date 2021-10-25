Những con giáp nữ thích 'ngược', đối phương càng lạnh lùng, khó gần họ càng thích

Những con giáp này có hình mẫu yêu đương khá "lạ". Họ không thích những ai quan tâm, chăm sóc họ mà chỉ phải lòng các chàng lạnh lùng, "bad boy".

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ khá lạnh nhạt và thường thờ ơ trong chuyện tình cảm. Nhưng một khi gặp được người yêu lạnh nhạt hơn họ, họ không thể không thể hiện ra phần nhiệt huyết của mình.

Để cho mối tình này không trở nên băng lạnh nhạt nhẽo, họ sẽ ra sức đầu tư nhiều hơn bao giờ hết. Tất nhiên, họ quả thực có chút phấn khích khi gặp người lạnh lùng hơn cả mình.

Phụ nữ tuổi Tuất là người rất chung thủy, họ sẽ khiến cho người yêu có cảm giác tràn đầy nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất là người rất chung thủy, họ sẽ khiến cho người yêu có cảm giác tràn đầy nhiệt tình. Nhưng nếu bạn đã có được những cảm giác như vậy thì họ sẽ dừng lại một bước và không gia tăng thêm độ sâu đậm.

Còn nếu bạn càng lạnh lùng với họ thì họ sẽ càng nhiệt tình, khiến cho tình cảm của bản thân đều được biểu hiện ra ngoài. Tình cảm của họ sẽ ngày càng mãnh liệt, chứ không hề dừng lại trên mức độ nào cả.

Phụ nữ tuổi Mão là thuộc kiểu người rất sáng tạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão là thuộc kiểu người rất sáng tạo. Trong tình yêu, họ sẽ theo đuổi cảm giác kích động và mới lạ, họ không thích lúc nào cũng một kiểu như vậy.

Nếu người yêu quá bình thường hoặc có tình cảm quá mức với mình, họ sẽ rất nhanh có cảm giác chán ghét. Nhưng nếu người yêu lạnh nhạt với họ, sẽ kích hoạt tính chiếm đoạt của họ và sẽ ngày càng yêu bạn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-giap-nu-thich-nguoc-doi-phuong-cang-lanh-lung-kho-gan-ho-cang-thich-433033.html