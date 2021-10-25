Không thích sân si và nhiều chuyện, 3 con giáp này luôn giữ được chừng mực, không xen vào chuyện người khác

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 17:49

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này không thích sân si, nhiều chuyện, luôn giữ được chừng mực, không xen vào chuyện người khác.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người biết đâu là đủ để sống vui vẻ, điều này khiến họ rất mãn nguyện với tình trạng hiện tại của mình. Không phải họ không có chí tiến thủ mà ngược lại, họ đang trong quá trình theo đuổi sự tích cực và vẫn luôn giữ ý định ban đầu của mình.

Người tuổi Thân không tranh không đoạt và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ tin rằng cái gì của mình thì sẽ là của mình, đã không phải của mình thì có giành lấy được cũng không có ý nghĩa gì. Làm người không nên có những cách nghĩ xấu như vậy, chi bằng hãy đặt hết hy vọng vào chính mình sẽ tốt hơn.

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Người tuổi Thân là người biết đâu là đủ để sống vui vẻ, điều này khiến họ rất mãn nguyện với tình trạng hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất thích coi chuyện ồn ào. Họ quan tâm đến tất cả mọi thứ nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Khi xảy ra bất cứ tình huống gì họ cũng sẽ không can thiệp, bất luận là chuyện xấu hay tốt cũng cứ để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên.

Người tuổi Thìn tin rằng, tất cả mọi điều trên thế gian này đều được định sẵn, người đang làm thì trời đang nhìn. Có những chuyện nhìn thấu được nhưng không thể nói rõ ra được, phong thái của họ cực giống với tiên nhân đắc đạo.

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Người tuổi Dần càng không cầu lợi lộc, không ham dục vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn xem nhẹ mọi việc, đối với bất cứ điều gì cũng tỏ ra không quan tâm. Cho dù những lời phê phán bên ngoài như thế nào, họ cũng đều bình tĩnh như núi Thái Sơn sừng sững bất động, tử vi cho biết.

Người tuổi Dần càng không cầu lợi lộc, không ham dục vọng, vì vậy họ cũng chẳng để tâm thế giới bên ngoài có cám dỗ hay quấy rối họ ra sao. Trong lòng họ chỉ duy trì niềm tin ban đầu của mình, một mạch tiến về phía trước mà không sợ phong ba bão táp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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