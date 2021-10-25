Sức khỏe tinh thần 12 con giáp ngày 26/10/2021: Sửu cần kiềm chế cảm xúc, Thìn cần buông bỏ những thứ làm bản mệnh mệt mỏi

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 17:23

Tử vi về sức khỏe tinh thần 12 con giáp ngày 26/10/2021 cho thấy Sửu cần kiềm chế cảm xúc, Thìn cần buông bỏ những thứ làm bản mệnh mệt mỏi.

Tuổi Tý

Lục xung xuất hiện trong ngày hôm nay cũng là lúc tuổi Tý thử xem những người mà bản mệnh đang kết nối, giao lưu, họ có thực sự xứng đáng với niềm tin, với những tình cảm mà bản mệnh trao cho họ hay không. Khi tìm ra câu trả lời này, bản mệnh sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp, nhất là với mối quan hệ độc hại.

Tuổi Sửu

Sửu Ngọ tương hại nhắc nhở tuổi Sửu đừng để những cảm xúc cá nhân chen vào giữa cuộc trao đổi giữa bản mệnh và một người nào đó để rồi gây ra những ấn tượng không tốt. Con giáp này nên có thái độ khách quan khi chia sẻ về các vấn đề chung giữa hai người, như thế mọi việc mới có thể được giải quyết hiệu quả.

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Cục diện tam hợp hôm nay còn mang tới những thay đổi thực sự cho tuổi Dần trong một mối quan hệ gần gũi, thân thiết nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, cục diện tam hợp hôm nay còn mang tới những thay đổi thực sự cho tuổi Dần trong một mối quan hệ gần gũi, thân thiết nào đó. Có thể là chuyện tình cảm đôi lứa chuyển biến rất tích cực. Hãy sẵn sàng để đón nhận chúng cho tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Mão

Cục diện Mộc Hỏa tương sinh hôm nay sẽ mang tới góc nhìn cuộc sống mới mẻ cho tuổi Mão. Những điều mới mẻ, những nền văn hóa khác biệt sẽ đem lại cho con giáp này vô vàn cảm hứng. Hãy cho mình cơ hội để có thể học hỏi và tiếp thu, cũng nhờ từ đó mà bản mệnh trở nên trưởng thành hơn trong đời sống.

Tuổi Thìn

Những gì hung tinh đưa tới có thể khiến tuổi Thìn cảm thấy mệt mỏi và cần biết buông những thứ cần buông ngay lúc này. Con giáp này hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn.

Tuổi Tỵ

Bạn bè chính là những món quà mà tuổi Tỵ tự chọn để tặng cho mình, vậy thì hãy cho họ thấy trong mắt bản mệnh, họ đáng giá thế nào trong ngày có tam hội che chở. Tình cảm chân thành của con giáp này sẽ giúp các mối quan hệ được chặt chẽ và gần gũi hơn.

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Bạn bè chính là những món quà mà tuổi Tỵ tự chọn để tặng cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ tự hình cho thấy con giáp này đang tự hành hạ chính mình bằng những suy nghĩ. Sau nhiều ngày vất vả thì đây chính là thời gian để bản mệnh được nghỉ ngơi trọn vẹn, vậy thì hãy cố gắng để thả lỏng, thư giãn. Đừng khó tính quá, hãy chiều chuộng mình một chút.

Tuổi Mùi

Ngày mới còn mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Mùi, không chỉ người thân trong gia đình biết cảm thông cho nhau mà đời sống của con giáp này cũng được cải thiện khi tình hình tài chính được đảm bảo. Bản mệnh cũng cảm thấy cuộc sống của mình ổn định hơn.

Tuổi Thân

Tử vi con giáp nói rằng những tham vọng hay giấc mơ của tuổi Thân luôn thật thú vị, nhưng chúng không chỉ như vậy mà còn hàm chứa rất nhiều những thông tin giá trị, có thể sử dụng trong thực tế. Hãy trải nghiệm và khám phá các thông điệp tiềm thức mách bảo theo cách tích cực nhất.

Tuổi Dậu

Kim Hỏa xung khắc cho thấy việc bản mệnh học cách tương tác và ứng phó với những người bướng bỉnh ngày hôm nay một cách thật linh hoạt. Con giáp này sẽ thấy rằng khi hoàn thành nhiệm vụ này thì mọi thử thách khác đối với bản mệnh chẳng còn khó khăn gì nữa.

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Tử vi con giáp nói rằng những tham vọng hay giấc mơ của tuổi Thân luôn thật thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thổ Hỏa tương sinh cho thấy có thể ý tưởng được cho là kỳ quặc cuối cùng lại rất hữu ích ngày hôm nay. Tuổi Tuất hãy áp dụng nó cho khía cạnh thích hợp của đời sống, để có một ngày thật hiệu quả và ý nghĩa. Đừng quên rằng đôi khi các ý tưởng rất quan trọng.

Tuổi Hợi

Ngũ hành xung khắc hôm nay còn mang tới nỗi buồn khó nói mà tuổi Hợi không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng con giáp này đừng để vấn đề cảm xúc ảnh hưởng tới các quyết định liên quan tới tiền bạc của mình kẻo phạm phải sai lầm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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