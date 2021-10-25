Cát thần sát vai, Thực thần trợ mệnh, 3 con giáp này ngày 26/10/2021 tài lộc hanh thông, côn danh khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 16:47

Tử vi ngày 26/10/2021 cho thấy 3 con giáp này ngày tài lộc hanh thông, côn danh khởi sắc nhờ có Cát thần sát vai, Thực thần trợ mệnh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/10/2021 hôm nay, cát thần mang tới cho tuổi Sửu không ít cơ hội kiếm tiền. Có thể nói, tình hình tài chính không còn phải lo lắng như trước, việc chi tiêu cũng rất ổn định, trong tầm kiểm soát của con giáp này.

Người làm công ăn lương cũng được dịp khẳng định năng lực bản thân, các dự án trình lên hầu hết đều sẽ được cấp trên phê duyệt. Nếu làm tốt lần này, cơ hội cải thiện thu nhập của con giáp này sẽ sớm thành hiện thực.

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Cát thần mang tới cho tuổi Sửu không ít cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 26/10/2021 hôm nay, đường làm ăn, tài lộc của tuổi Thân hanh thông, tấn tới bất ngờ. Không chỉ thu nhập chính vượng mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào, số dư trong tài khoản tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, con giáp này có thể xài tiền thoáng tay hơn.

Hơn nữa các mối quan hệ xã giao ngày một hữu hảo, bền chặt, tạo điều kiện để tuổi Thân có thể phát triển sự nghiệp, công danh, thu lại nhiều lợi ích bất ngờ. Kể cả khi đã đạt được mục đích rồi cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó, tránh để người khác nghĩ rằng bản mệnh là người qua cầu rút ván.

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Đường làm ăn, tài lộc của Thân hanh thông, tấn tới bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/10/2021 hôm nay, trong công việc, cát tinh dẫn lối nên tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, giúp cho vận trình công danh khởi sắc. Con giáp này có thể chuẩn bị đón những tin vui ngoài mong đợi do những nỗ lực của mình đã xây dựng trước.

Thứ Ba này, may mắn được Thực Thần ở bên trợ mệnh, con giáp tuổi Hợi trong phút chốc đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay. Đây chính là nhờ tài trí cũng sự nhạy bén của bạn mới có thể mang lại kết quả tốt đến vậy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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