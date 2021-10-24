Đào hoa và phong lưu, 3 con giáp này nổi tiếng CÓ MỚI NỚI CŨ, dễ dàng thay lòng đổi dạ

Tuổi Hợi là tuýp người có tính cách rất thất thường, hay thay đổi, ham thích những cái mới lạ và chán ghét những điều cũ kĩ. Chính vì vậy, tâm tư của con giáp này trong chuyện tình cảm cũng khó mà an định một chỗ. Chỉ cần gặp được người đủ súc thu hút, gây cho họ niềm tò mò thì họ sẽ rất nhanh quên đi thân phận "hoa đã có chủ" của mình, chỉ muốn theo đuổi người mà mình yêu thích và quan tâm kia. Đây là lý do khiến người tuổi Hợi rất dễ dính đến chuyện ngoại tình, thay lòng đổi dạ.

Dường như ẩn sâu bên trong con người tuổi Hợi luôn nhen nhóm một khát khao được vượt rào, vượt ra khỏi những điều khuôn phép cũ kĩ để thể nghiệm điều hoàn toàn mới lạ, khác hẳn với cuộc sống nhàm chán hiện tại. Chính vì không thể kiềm chế được cái tính có mới nới cũ bẩm sinh đó nên nửa kia của con giáp này thường rất đau khổ trong việc tìm cách giữ được chân họ. Cách duy nhất chỉ có thể là không ngừng chạy theo họ hoặc hoặc tự làm mới bản thân mà thôi.

Nhắc đến con giáp có mới nới cũ không thể bỏ qua người tuổi Thân. Ở bên cạnh con giáp thông minh này, khi cả hai đã trải qua thời kỳ yêu đương say đắm tràn ngập hiếu kỳ về đối phương ở những ngày tháng ban đầu, bạn đừng để mọi thứ trôi qua quá êm đềm. Hãy luôn cố gắng rót vào chuyện tình yêu của hai bạn một vài cảm xúc mới mẻ. Có như vậy, thời gian dần qua đi, những chú Khỉ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy bạn là một người nhàm chán và lựa chọn tiếp tục ở bên bạn.

Nhắc đến con giáp có mới nới cũ không thể bỏ qua người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Với một người cả thèm chóng chán như con giáp này, nguyên nhân thay lòng đổi dạ của họ chỉ là do cảm thấy hết hứng thú yêu đương như ban đầu mà thôi. Dù bạn tốt đến đâu, quan tâm họ ra sao, nhưng nếu cảm thấy ngày tháng ở bên cạnh bạn không còn thú vị và mới mẻ nữa, tuổi Thân chắc chắn sẽ nhanh chóng "dứt áo ra đi" cực phũ phàng.

Tuổi Mùi

Trong tình cảm, có thể nói tuổi Mùi là tuýp người luôn thích theo đuổi cảm giác mới mẻ. Trải qua những ngày mới yêu nồng cháy, nếu không còn tìm được cảm giác mới lạ ở người yêu, con giáp có mới nới cũ này sẽ lập tức cho nửa kia vào "lãnh cung". Cho nên nếu yêu một người tuổi Mùi, bạn đừng vội nghĩ rằng họ nói lời yêu với bạn thì sẽ chung thủy cả đời không bao giờ thay đổi.

Trong tình cảm, có thể nói tuổi Mùi là tuýp người luôn thích theo đuổi cảm giác mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Khi mới bắt đầu một mối tình, con giáp này luôn thể hiện như đã tìm thấy một nửa đích thực của mình. Họ yêu cuồng si, mê dại, thậm chí sẵn sàng bất chấp cả lời khuyên của những người xung quanh. Chỉ chỉ một thời gian ngắn, khi chẳng còn tìm thấy điều khiến bản thân hiếu kỳ ở nửa kia nữa, con giáp này lập tức tìm cách "giãn ra", đi tìm nguồn cảm hứng mới. Khi hết hứng thú rồi, con giáp này bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ người yêu, dù đối phương là một người hoàn hảo ra sao cũng chẳng thể giữ chân được con giáp này lại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.