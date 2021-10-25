Tình duyên 12 con giáp ngày 26/10/2021: Sửu thuận lợi, Tỵ khởi sắc, Dậu gặp phiền não

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 16:34

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 26/10/2021 cho thấy Sửu thuận lợi, Tỵ khởi sắc, Dậu gặp phiền não.

Tuổi Tý

Ngày Thủy sinh Mộc bù lại vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình duyên. Bạn luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn.

Tuổi Sửu

Tình cảm của tuổi Sửu hôm nay rất thuận lợi, mối quan hệ nhân duyên tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ. Vận khí tam hợp Kim cục đem tới một ngày tình cảm bay bổng, suy tư cao xa. Người độc thân dù mạnh mẽ và kiên quyết cũng không tránh khỏi nhiều suy tưởng viển vông.

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Tình cảm của tuổi Sửu hôm nay rất thuận lợi, mối quan hệ nhân duyên tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc Thổ xung khắc cho thấy bạn sẽ gặp chút phiền muộn trong chuyện tình cảm. Trong khi cảm xúc của bạn ngày một thăng hoa và chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy thì đối phương hiện tại lại có chút lạnh lùng, thờ ơ và không mấy bận tâm đến chuyện hai người.

Tuổi Mão

Đường tình duyên kém suôn sẻ, tuổi Mão thường nghi ngờ, dằn vặt đối phương cũng như chính bản thân mình. Áp lực tinh thần của con giáp này ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, suốt ngày than thở trong khi thực ra sự việc chẳng tệ đến vậy, chỉ là bản mệnh quá bi quan mà thôi.

Tuổi Thìn

Bạn nên thể hiện sự tôn trọng với đối phương nhiều hơn nữa trong cả lời nói lẫn suy nghĩ. Sự tôn trọng thể hiện rằng bạn là người hiểu chuyện và chấp nhận con người thực sự của đối phương. Không chỉ có người ấy không thôi, bạn sẽ cần phải thể hiện điều đó bạn bè và gia đình của đối phương nữa.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình duyên của tuổi Tỵ trong ngày khởi sắc không ngừng. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Bản mệnh cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng với đối phương vì tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng thuận thì mọi khó khăn, thử thách cũng chẳng có gì phải lo lắng hay sợ hãi cả.

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Ngũ hành Mộc sinh Hỏa thúc đẩy vận trình tình cảm thêm vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa thúc đẩy vận trình tình cảm thêm vượng sắc. Tuổi Ngọ và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay mới đến với nhau thì đôi bê cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc. Bản mệnh cũng không quên giúp đỡ người kia trong các công việc nhà.

Tuổi Mùi

Thổ - Mộc xung khắc cho thấy bạn khó tránh khỏi những tranh luận với một nửa của mình. Nếu quá nóng tính và không kiềm chế được trong các cuộc tranh luận, hãy chọn một dịp khác để trò chuyện và nhìn nhận lại thay vì cố gắng bảo vệ đến cùng quan điểm ngay lúc đó.

Tuổi Thân

Trong ngày ngũ hành xung khắc ảnh hưởng đến vận trình tình duyên, bản mệnh và đối phương có thể xảy ra tranh cãi. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường, chớ nên nổi nóng và nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp không ít phiền não trong tình cảm. Tranh cãi liên miên khiến tình cảm của bạn và người ấy dần phai nhạt. Có thể sau khi tranh cãi, hai bạn nhanh chóng làm hòa, nhưng trong cơn nóng giận, những lời nói ra có thể khiến đối phương tổn thương và trở thành vết thương lòng khó lành.

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Lục Hợp mang tới cho người tuổi Tuất cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm đôi lứa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lục Hợp mang tới cho người tuổi Tuất cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong chuyện tình cảm đôi lứa. Trải qua sóng gió, mối quan hệ của hai bạn càng thêm hài hòa tốt đẹp. Người độc thân cũng nhanh chóng gặp được người tâm đầu ý hợp, kết thúc đời độc thân không ít niềm vui nhưng cũng chẳng thiếu nỗi buồn.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi hôm nay dự báo, tình duyên gặp trắc trở gập ghềnh. Nhân duyên cô độc, một mình một ngựa. Nguyên nhân có thể do tính cách hơi có phần ích kỷ cho nên tuổi Hợi hôm nay không thể dung hòa được với đối phương. Bên cạnh đó, bạn có cá tính chiếm hữu tương đối lớn, có thể dẫn đến ghen tuông vô cớ, ảnh hưởng đến mối quan hệ và sự tin tưởng lẫn nhau của hai người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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