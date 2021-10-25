Thị phi bao vây, hung tinh tác động, 3 con giáp này ngày 26/10/2021 cần đề phòng tiểu nhân, tránh rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 16:55

Tử vi ngày 26/10/2021 cho thấy 3 con giáp này cần đề phòng tiểu nhân, tránh rước họa vào thân.

Tuổi Ngọ

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo Thứ Ba 26/10/2021 hôm nay, Tuổi Ngọ dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Ngọ lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Ngọ có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Ngọ cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Thị phi bao vây, hung tinh tác động, 3 con giáp này ngày 26/10/2021 cần đề phòng tiểu nhân, tránh rước họa vào thân - Ảnh 1
Thứ Ba 26/10/2021 hôm nay, Tuổi Ngọ dễ vướng vào chuyện thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết trong ngày Thứ Ba 26/10/2021 này, hung tinh tác động nên Tuổi Mùi rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra thay vì im lặng, Tuổi Mùi cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Thị phi bao vây, hung tinh tác động, 3 con giáp này ngày 26/10/2021 cần đề phòng tiểu nhân, tránh rước họa vào thân - Ảnh 2
Thứ Ba 26/10/2021 này, hung tinh tác động nên Tuổi Mùi rất dễ bị người khác soi mói, phán xét - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của Tuổi Tuất ngày 26/10/2021 sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi ngày 26/10/2021 cho thấy 3 con giáp này ngày tài lộc hanh thông, côn danh khởi sắc nhờ có Cát thần sát vai, Thực thần trợ mệnh.

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