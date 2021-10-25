Những con giáp này từ ngày 1/11/2021 thoát khỏi vận xui, may mắn tràn ngập, vinh hoa lót bước

Tử vi 12 con giáp cho thấy, những con giáp này tử ngày 1/11/2021 may mắn tràn ngập, phú quý thênh thang, thoát khỏi vận xui.

Tuổi Ngọ

Kể từ ngày 1/11/2021, người tuổi Ngọ có tài vận tốt hơn hẳn thường gian trước. Người tuổi này thể hiện được thế mạnh của mình trong công việc và từng bước tiến tới thành công.

Dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì người tuổi Ngọ đều đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Người làm kinh doanh thường làm ăn phát đạt, vốn ít, lời nhiều. Trong khi người làm công ăn lương sẽ sớm có cơ hội thăng tiến, tiền bạc về sau rất rủng rỉnh.

Tài vận của người tuổi Hợi sẽ tăng lên kể từ giữa 1/11/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi sẽ tăng lên kể từ giữa 1/11/2021. Họ gặp được nhiều chuyện may mắn trong cuộc sống và cuối cùng cũng nhận được những cơ hội tốt trong công việc.

Người làm kinh doanh thì việc buôn bán thuận lợi, suôn sẻ hơn trước. Người làm công ăn lương thì công việc cũng đang trên đà phát triển. Họ được cấp trên coi trọng, tài lộc thăng tiến, tiền lương tăng cao hơn thời gian trước.

Vận xui của người tuổi Dần sẽ tan đi từ giữa tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Gần đây, công việc của người tuổi Dần có nhiều khó khăn, trở ngại khiến con giáp này chịu nhiều áp lực. Vận xui của người tuổi Dần sẽ tan đi từ giữa tháng 9. Lúc này, người tuổi Dần gặp nhiều điều may, làm ăn phát tài, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp này gặp được nhiều người tốt, có cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ ngày một thành công, thăng hoa trong công việc. Tuy nhiên, điều người tuổi Dần cần lúc này là điều chỉnh tâm lý, hoạch định chiến lược kỹ càng chứ không làm việc một cách ngẫu hứng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp được sinh ra trong nhung lụa, lớn lên cũng được người người cưng chiều Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này được sinh ra trong nhung lụa, lớn lên cũng được người người cưng chiều.

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