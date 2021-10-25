Tuần cuối cùng của tháng 10, 3 con giáp này tài lộc bỗng chốc tăng vọt, may mắn ùa về, ấm no sung túc

Những con giáp này trong tuần cuối cùng của tháng 10 tài lộc bỗng chốc tăng vọt, may mắn ùa về, ấm no sung túc.

Tuổi Ngọ

Mệnh Ngọ là người có chí cầu tiến, luôn ấp ủ trong mình một tham vọng làm giàu cháy bỏng, nhưng tiếc rằng may mắn vẫn chưa mỉm cười với con giáp này. Vào tuần cuối cùng của tháng 10, vận mệnh của Ngọ sẽ đột ngột thay đổi, phúc khí tràn về, tài lộc xôm tụ.

Chủ mệnh như được tiếp sức trên con đường thành công của mình, mà có những bước tiến đột phá trong công việc. Chỉ cần siêng năng chăm chỉ thì chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng.

Trong tuần cuối cùng của tháng 10, Dậu sẽ đạt được ước nguyện của bản thân mà không cần nhờ vào may mắn, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tuần cuối cùng của tháng 10, Dậu sẽ đạt được ước nguyện của bản thân mà không cần nhờ vào may mắn, tài lộc. Vì người mệnh Ngọ đã phải trải qua quá nhiều cay đắng, ngọt bùi nên đã xây dựng được một cơ ngơi vững chắc.

Từ giờ chính là thời điểm an hưởng của Dậu, bao nhiêu áp lực công việc đều được trút xuống hết. Thêm vào đó là điều kiện kinh tế ngày càng dư dả, cho phép con giáp này thoải mái mà sắm sửa những thứ mình thích.

Mệnh Ngọ là người có chí cầu tiến, luôn ấp ủ trong mình một tham vọng làm giàu cháy bỏng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mệnh Ngọ là người có chí cầu tiến, luôn ấp ủ trong mình một tham vọng làm giàu cháy bỏng, nhưng tiếc rằng may mắn vẫn chưa mỉm cười với con giáp này. Vào tuần cuối cùng của tháng 10, vận mệnh của Ngọ sẽ đột ngột thay đổi, phúc khí tràn về, tài lộc xôm tụ.

Chủ mệnh như được tiếp sức trên con đường thành công của mình, mà có những bước tiến đột phá trong công việc. Chỉ cần siêng năng chăm chỉ thì chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-cuoi-cung-cua-thang-10-3-con-giap-nay-tai-loc-bong-choc-tang-vot-may-man-ua-ve-am-no-sung-tuc-433037.html