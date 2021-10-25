Trở mình rũ bỏ vận xui, 3 con giáp này tử ngày 1/10 âm lịch tình - tài có đủ, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 19:16

Từ ngày 1/10 âm lịch, 3 con giáp này trở mình rũ bỏ vận xui, tình - tài có đủ, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Hợi

Từ ngày 1/10 âm lịch, vận may của tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc, tài chính được cải thiện, cung tiền bạc được khơi thông. Dòng tiền chảy thông suốt giúp Hợi trở thành người du giả đến tận đầu năm 2021. Do được Cát Tinh soi rọi, quý nhân giúp đỡ nên công việc của con giáp này ngày càng thăng hoa. Dù là người làm công ăn lương hay tự mình khởi nghiệp, mọi việc cũng sẽ diễn ra suôn sẻ.

Cuối năm nay, tuổi Hợi cũng sẽ gặp nhiều may mắn trên đường tình duyên. Đặc biệt là những người độc thân có thể gặp được chân ái. Còn người đã có gia đình sẽ vượt qua khúc mắc, thắt chắt mối quan hệ giữa vợ và chồng.

Trở mình rũ bỏ vận xui, 3 con giáp này tử ngày 1/10 âm lịch tình - tài có đủ, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Thìn sẽ gặp quý nhân giúp đỡ nhờ đó mà công việc thuận lợi hơn, dễ dàng được cấp trên ghi nhân và có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tháng 10 âm lịch cho hay, người tuổi Thìn sẽ gặp quý nhân giúp đỡ nhờ đó mà công việc thuận lợi hơn, dễ dàng được cấp trên ghi nhân và có cơ hội thăng quan tiến chức. Càng về hậu vận, phúc phần của con giáp này càng dày càng dầu, cuộc sống càng êm ấm.

Theo tử vi học, trong năm 2021, tuổi Thìn gặp nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Con giáp này vốn không ngại đối mặt với khó khăn. Họ làm gì cũng có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng vượt qua thử thách. Một khi đã có cơ hội lội ngược dòng, cuộc sống của Tuất sẽ thăng hoa. Từ ngày 1/10 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn do có Thần Tài và quý nhân cùng trợ giúp. Càng làm việc thu nhập của họ càng tăng.

Trở mình rũ bỏ vận xui, 3 con giáp này tử ngày 1/10 âm lịch tình - tài có đủ, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác, dù khó khăn vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Tử vi cho rằng trong bắt đầu ngày 1/10 âm lịch, do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thân chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió. Ngoài ra, những người tuổi Thân còn có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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