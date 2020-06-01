Tính sai một bước, 3 con giáp này phải trả giá đắt, vận xui đeo bám không rời trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 01/06/2020 16:30

Đây là những con giáp xui xẻo, không biết tính toán kỹ càng nên gặp nhiều vận đen đủi trong 2 tuần tới. Hãy thận trọng để không ảnh hưởng đến tiền bạc quá nhiều.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi có vận xui về tiền bạc đeo bám không rời. Bạn làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Những người xung quanh không tin tưởng nên bạn mượn tiền khá chật vật. Bạn rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau, không còn cách nào hóa giải được.

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Hợi là con giáp xui xẻo, đánh mất nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, gia đạo của bạn gặp nhiều chuyện trục trặc nên sẽ cần đến tiền. Vì vậy tiền bạn làm được cũng không giữ được bao nhiêu. Chuyện tình cảm của Hợi cũng không như ý. Bạn và người kia bất đồng quan điểm, tranh cãi nhiều về những việc liên quan đến tiền bạc. Điều này gây cho bạn khá nhiều áp lực khiến bản thân đau đầu, căng thẳng.

Tuổi Tý

Tý là con giáp xui xẻo, công việc xảy ra nhiều rắc rối, hiểu lầm. Bạn bị cấp trên khiển trách vì trì trệ trong công việc. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn không tốt về bạn nên ganh tỵ, chơi xấu sau lưng.

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Tý gặp rắc rối trong giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện hợp tác làm ăn của bạn trong ngày gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt trong giao tiếp, bạn thường bị người khác ghét vì tật kiêu ngạo, luôn xem thường mọi người xung quanh. Đây là điều khiến vận trình của bạn xuống dốc không phanh.

Về chuyện tình cảm, bạn thất tình. Mối quan hệ có kẻ thứ ba chen vào nên cả hai xảy ra xung đột không ngừng. Bên cạnh đó cũng có nhiều chuyện liên quan đến tiền bạc khiến cả hai không còn đủ tin tưởng để tiếp tục mối quan hệ của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, công việc của Sửu gặp nhiều trục trặc. Mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp lên đến đỉnh điểm, không thể nào hóa giải được. Thời gian này, tâm trạng của bạn đi xuống thảm hại. Bên cạnh đó sức khỏe cũng sa sút vì căng thẳng, áp lực. Vì những tính toán sai lầm mà bạn phải gánh chịu nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống.

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Sửu tinh thần sa sút, sức khỏe giảm trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu suy giảm này sẽ kéo dài nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cục diện xấu nhất. Thời điểm này hãy biết cân bằng cảm xúc, bình tĩnh đối mặt với những điều xảy ra với mình. Sửu yên tâm, mọi việc rồi sẽ qua đi chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực hết sức mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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