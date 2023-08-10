Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, làm đâu thắng đó, cơ may trong tầm tay, cuộc đời suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 07:14

Tử vi dự đoán vào cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, làm đâu thắng đó, cơ may trong tầm tay, cuộc đời suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Người tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, làm đâu thắng đó, cơ may trong tầm tay, cuộc đời suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công.

Dù ở đâu, họ cũng được mọi người săn đón. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

Người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc.

Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Họ có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, làm đâu thắng đó, cơ may trong tầm tay, cuộc đời suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông.

Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp bội thu tiền tỷ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, giàu có đổi đời, cuộc đời dư dả

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp bội thu tiền tỷ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, giàu có đổi đời, cuộc đời dư dả

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp bội thu tiền tỷ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, giàu có đổi đời, cuộc đời dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 6 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 21 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 36 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 51 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 36 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn