Tử vi tuổi Tý ngày hôm nay về bệnh tật thì chủ đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Nguyên nhân của việc này có thể do tuổi Tý hôm nay suy nghĩ nhiều cho công việc. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình.

Về sức khỏe , bạn nên thận trọng da dẻ, tỳ vị có bệnh, sức khỏe không tốt. Tuổi Sửu hôm nay tích cực ăn uống điều độ, đủ chất. Hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, tập luyện thể thao cũng là cách để bạn cải thiện sức khỏe của mình trong hôm nay.

Về sức khỏe, bạn nên thận trọng da dẻ, tỳ vị có bệnh, sức khỏe không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày này, tuổi Dần cần dành cho bản thân mình nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi thay vì lao vào công việc. Con giáp này cần lắng nghe cơ thể mình, có thể điều này sẽ giúp bản mệnh biết chăm sóc sức khỏe của mình hơn hoặc ít ra cũng được những giây phút thư giãn đầu óc.

Tuổi Mão

Hành Mộc suy yếu khiến cho bệnh đau đầu của tuổi Mão tái phát. Nguyên nhân của triệu chứng là do làm việc căng thẳng gây tổn thương gan. Bạn nên vận động thường xuyên, có thể học bơi lội, năng thường thức phong cảnh để tinh thần thêm thoải mái.

Tuổi Thìn

Những triệu chứng bệnh có thể xuất hiện vì hành Thủy suy yếu trong hôm nay. Ví dụ như đau thắt lưng, ù tai, đau gân cốt. Nên ăn đồ ăn có tính nóng như ớt, hồ tiêu, thịt trâu thịt dê. Đồng thời kiêng đồ ăn sống nguội.

Tuổi Tỵ

Kim khí trong ngày này yếu đi, dễ gây ra các bệnh lặt vặt cho tuổi Tỵ như tiểu tiện bất lợi, táo bón, bệnh ngoài da... Theo Đông Y, nguyên nhân xuất phát từ phế quản. Chú ý rèn luyện thân thể để nâng cao hệ miễn dịch là biện pháp thiết thực cho bạn.

Kim khí trong ngày này yếu đi, dễ gây ra các bệnh lặt vặt cho tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhiều người có thói quen gọi đồ ăn trưa tới nơi làm việc thông qua một hãng giao hàng chứ không phải một nhà hàng. Đây là một thói quen cần được thay đổi. Vì nếu chỉ gọi đồ ăn trưa thông qua người giao hàng bạn sẽ không thể biết được chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm… tại nơi mà đầu bếp chế biến bữa trưa cho bạn.

Tuổi Mùi

Mùi có vẻ thiếu ngủ dạo này nhỉ? Hãy luôn ngủ đủ giấc vào ban đêm là quy tắc hữu hiệu để chăm sóc sức khỏe. Cố gắng ngủ đủ 8 giờ một ngày, tránh dùng đồ uống có caffeine sau 14 giờ chiều, và vận dụng kỹ thuật thư giãn như thiền định.

Tuổi Thân

Hôm nay, tuổi Thân nhớ mặc cẩn thận khi ra ngoài nhé. Không cần phải đến mức kín cổ cao tường nhưng đừng để mình trúng gió là được. Ngày lạnh trước khi ra đường nên đội mũ che tai, quàng khăn để tránh gió lùa vào tai, cổ, giữ ấm đôi bàn chân. Khi ngồi trong phòng điều hòa, cần tránh luồng khí lạnh phả ra từ phía sau.

Tuổi Dậu

Dậu ngày hôm nay nên chọn những môn thể thao như võ, bóng rổ để giữ gìn sức khỏe của mình. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan. Bổ sung một số thực phẩm có vị đắng sẽ tốt cho tim, hạn chế ăn những thực phẩm như đồ nướng nhiều sẽ không tốt cho phổi.

Tuất cẩn thận đi lại, có điềm gặp tai nạn, va chạm bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất cẩn thận đi lại, có điềm gặp tai nạn, va chạm bất ngờ. Cơ thể có những dầu hiệu báo động, bạn nên tăng cường bổ sung nước cho cơ thể tăng cường Thủy khí. Bạn nên chú ý cân bằng khẩu vị trong các bữa ăn, vị mặn đi vào thận sẽ giúp tăng cường Thủy khí, nhưng chớ nên quá mặn sẽ hại tim và ruột non.

Tuổi Hợi

Hợi cần chú ý các bệnh liên quan đến eo như đau eo, mỏi... Có thể do cơ thể phải làm việc nặng trong thời gian dài, ít nghĩ ngơi. Để tránh được bệnh tật dễ mắc phải thì bạn nên vận động thể thao vừa phải, nên khởi động trước khi tập cường độ cao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.