Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 24/10/2021: Sửu nên quan tâm tới da dẻ, Tỵ dễ mắc các bệnh lặt vặt

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 18:39

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 12/10/2021 cho thấy Sửu nên quan tâm tới da dẻ, Tỵ dễ mắc các bệnh lặt vặt.

Tuổi Tý

Tử vi tuổi Tý ngày hôm nay về bệnh tật thì chủ đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Nguyên nhân của việc này có thể do tuổi Tý hôm nay suy nghĩ nhiều cho công việc. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình.

Tuổi Sửu

Về sức khỏe, bạn nên thận trọng da dẻ, tỳ vị có bệnh, sức khỏe không tốt. Tuổi Sửu hôm nay tích cực ăn uống điều độ, đủ chất. Hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, tập luyện thể thao cũng là cách để bạn cải thiện sức khỏe của mình trong hôm nay.

Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 24/10/2021: Sửu nên quan tâm tới da dẻ, Tỵ dễ mắc các bệnh lặt vặt - Ảnh 1
Về sức khỏe, bạn nên thận trọng da dẻ, tỳ vị có bệnh, sức khỏe không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày này, tuổi Dần cần dành cho bản thân mình nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi thay vì lao vào công việc. Con giáp này cần lắng nghe cơ thể mình, có thể điều này sẽ giúp bản mệnh biết chăm sóc sức khỏe của mình hơn hoặc ít ra cũng được những giây phút thư giãn đầu óc.

Tuổi Mão

Hành Mộc suy yếu khiến cho bệnh đau đầu của tuổi Mão tái phát. Nguyên nhân của triệu chứng là do làm việc căng thẳng gây tổn thương gan. Bạn nên vận động thường xuyên, có thể học bơi lội, năng thường thức phong cảnh để tinh thần thêm thoải mái.

Tuổi Thìn

Những triệu chứng bệnh có thể xuất hiện vì hành Thủy suy yếu trong hôm nay. Ví dụ như đau thắt lưng, ù tai, đau gân cốt. Nên ăn đồ ăn có tính nóng như ớt, hồ tiêu, thịt trâu thịt dê. Đồng thời kiêng đồ ăn sống nguội.

Tuổi Tỵ

Kim khí trong ngày này yếu đi, dễ gây ra các bệnh lặt vặt cho tuổi Tỵ như tiểu tiện bất lợi, táo bón, bệnh ngoài da... Theo Đông Y, nguyên nhân xuất phát từ phế quản. Chú ý rèn luyện thân thể để nâng cao hệ miễn dịch là biện pháp thiết thực cho bạn.

Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 24/10/2021: Sửu nên quan tâm tới da dẻ, Tỵ dễ mắc các bệnh lặt vặt - Ảnh 2
Kim khí trong ngày này yếu đi, dễ gây ra các bệnh lặt vặt cho tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhiều người có thói quen gọi đồ ăn trưa tới nơi làm việc thông qua một hãng giao hàng chứ không phải một nhà hàng. Đây là một thói quen cần được thay đổi. Vì nếu chỉ gọi đồ ăn trưa thông qua người giao hàng bạn sẽ không thể biết được chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm… tại nơi mà đầu bếp chế biến bữa trưa cho bạn.

Tuổi Mùi

Mùi có vẻ thiếu ngủ dạo này nhỉ? Hãy luôn ngủ đủ giấc vào ban đêm là quy tắc hữu hiệu để chăm sóc sức khỏe. Cố gắng ngủ đủ 8 giờ một ngày, tránh dùng đồ uống có caffeine sau 14 giờ chiều, và vận dụng kỹ thuật thư giãn như thiền định.

Tuổi Thân

Hôm nay, tuổi Thân nhớ mặc cẩn thận khi ra ngoài nhé. Không cần phải đến mức kín cổ cao tường nhưng đừng để mình trúng gió là được. Ngày lạnh trước khi ra đường nên đội mũ che tai, quàng khăn để tránh gió lùa vào tai, cổ, giữ ấm đôi bàn chân. Khi ngồi trong phòng điều hòa, cần tránh luồng khí lạnh phả ra từ phía sau.

Tuổi Dậu

Dậu ngày hôm nay nên chọn những môn thể thao như võ, bóng rổ để giữ gìn sức khỏe của mình. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan. Bổ sung một số thực phẩm có vị đắng sẽ tốt cho tim, hạn chế ăn những thực phẩm như đồ nướng nhiều sẽ không tốt cho phổi.

Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 24/10/2021: Sửu nên quan tâm tới da dẻ, Tỵ dễ mắc các bệnh lặt vặt - Ảnh 3
Tuất cẩn thận đi lại, có điềm gặp tai nạn, va chạm bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất cẩn thận đi lại, có điềm gặp tai nạn, va chạm bất ngờ. Cơ thể có những dầu hiệu báo động, bạn nên tăng cường bổ sung nước cho cơ thể tăng cường Thủy khí. Bạn nên chú ý cân bằng khẩu vị trong các bữa ăn, vị mặn đi vào thận sẽ giúp tăng cường Thủy khí, nhưng chớ nên quá mặn sẽ hại tim và ruột non.

Tuổi Hợi

Hợi cần chú ý các bệnh liên quan đến eo như đau eo, mỏi... Có thể do cơ thể phải làm việc nặng trong thời gian dài, ít nghĩ ngơi. Để tránh được bệnh tật dễ mắc phải thì bạn nên vận động thể thao vừa phải, nên khởi động trước khi tập cường độ cao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận may trợ mệnh, cát thần kề bên, 3 con giáp này ngày 24/10/2021 đón nhận tin vui tài lộc, tiền bạc tự chạy vào túi

Vận may trợ mệnh, cát thần kề bên, 3 con giáp này ngày 24/10/2021 đón nhận tin vui tài lộc, tiền bạc tự chạy vào túi

Tử vi ngày 24/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này đón nhận tin vui tài lộc, tiền bạc tự chạy vào túi vì có vận may trợ mệnh, cát thần kề bên.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe 12 con giáp tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 36 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm