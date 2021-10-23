Tình duyên 12 con giáp ngày 24/10/2021: Tý sóng gió, Mão tích cực, Mùi vô cùng suôn sẻ

Ngũ hành xung khắc lại gây không ít sóng gió trong mối quan hệ của con giáp này và nửa kia. Đối phương có thể vì hiểu lầm mà dẫn đến tranh cãi, chiến tranh lạnh với bản mệnh trong khi rõ ràng bản mệnh không làm gì sai và cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.

Bản mệnh không thực sự hiểu những nỗi lòng của nửa kia. Trong khi tuổi Sửu đang háo hức mua sắm thì đối phương lại thấy chán nản vì có bao nhiêu việc phải gánh vác lên vai, nhất là bản thân con giáp này không hề có dấu hiệu gì cho thấy sẽ đứng ra để cùng chia sẻ gánh nặng.

Trong khi tuổi Sửu đang háo hức mua sắm thì đối phương lại thấy chán nản vì có bao nhiêu việc phải gánh vác lên vai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hỏa - Mộc tương sinh mang lại niềm vui trong chuyện tình duyên tuổi Dần, đây thực sự là điểm sáng trong ngày u tối của bản mệnh. Được bên những người yêu thương, bạn có cảm giác được an ủi rất nhiều và nhờ thế tinh thần cũng trở nên tốt hơn.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm có bước tiến đáng kể. Tử vi nhận thấy có tín hiệu chuyển hướng tích cực đối với chuyện tình cảm. Tuổi Mão độc thân chỉ cần mở rộng lòng mình thì sẽ có rất nhiều đối tượng tìm đến.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Tuổi Tỵ

Tiểu nhân tác động mạnh mẽ lên niềm tin mà những người yêu nhau dành cho tình yêu hiện tại. Mối quan hệ của các cặp đôi dễ nảy sinh trục trặc, đề phòng có kẻ cố tình phá hoại.

Tình duyên hôm nay cực tốt, Ngọ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình sau những trở ngại vừa vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình duyên hôm nay cực tốt, Ngọ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình sau những trở ngại vừa vượt qua. Hơn nữa, tình cảm gia đình có Phúc tinh cao chiếu, người một nhà cùng nhau hội tụ, viên mãn trăm bề.

Tuổi Mùi

Cục diện ngũ hành tương sinh mang tới cho bản mệnh vận trình tình duyên suôn sẻ. Nhân cơ hội này, tuổi Mùi có thể đẩy nhanh tiến độ, tỏ tình với người mình thích hoặc hẹn hò với người yêu. Con giáp này nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm của Thân có nét kém sắc. Tử vi báo hiệu người tuổi này vì không kiểm soát tốt cảm xúc của mình mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm hiện tại. Việc tốt nhất để cải thiện tình trạng này đó là cân bằng giữa cảm xúc và lý trí.

Tuổi Dậu

Tam hợp mang đến cho tuổi Dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên suôn sẻ, bản mệnh nhận được những lời yêu thương từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau.

Tam hợp quý nhân cũng mang đến điểm sáng trong vận trình tình cảm của tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam hợp quý nhân cũng mang đến điểm sáng trong vận trình tình cảm của tuổi Tuất. Nhờ quý nhân se duyên nên con giáp này dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương và chỉ cần cố gắng chút nữa là giành được trái tim của đối phương. Các cặp vợ chồng tuổi Tuất tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau.

Tuổi Hợi

Trong ngày ngũ hành tương xung, người độc thân khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Đã vậy áp lực từ bên ngoài càng khiến con giáp này nản lòng, có xu hướng muốn trốn tránh để khỏi phải nghe những lời hỏi han về chuyện lập gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.