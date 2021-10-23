Tình duyên 12 con giáp ngày 24/10/2021: Tý sóng gió, Mão tích cực, Mùi vô cùng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 18:19

Tử vi về tính duyên 12 con giáp ngày 12/10/2021 cho thấy Tý sóng gió, Mão tích cực, Mùi vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Tý

Ngũ hành xung khắc lại gây không ít sóng gió trong mối quan hệ của con giáp này và nửa kia. Đối phương có thể vì hiểu lầm mà dẫn đến tranh cãi, chiến tranh lạnh với bản mệnh trong khi rõ ràng bản mệnh không làm gì sai và cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.

Tuổi Sửu

Bản mệnh không thực sự hiểu những nỗi lòng của nửa kia. Trong khi tuổi Sửu đang háo hức mua sắm thì đối phương lại thấy chán nản vì có bao nhiêu việc phải gánh vác lên vai, nhất là bản thân con giáp này không hề có dấu hiệu gì cho thấy sẽ đứng ra để cùng chia sẻ gánh nặng.

tinh duyen 1
Trong khi tuổi Sửu đang háo hức mua sắm thì đối phương lại thấy chán nản vì có bao nhiêu việc phải gánh vác lên vai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hỏa - Mộc tương sinh mang lại niềm vui trong chuyện tình duyên tuổi Dần, đây thực sự là điểm sáng trong ngày u tối của bản mệnh. Được bên những người yêu thương, bạn có cảm giác được an ủi rất nhiều và nhờ thế tinh thần cũng trở nên tốt hơn.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm có bước tiến đáng kể. Tử vi nhận thấy có tín hiệu chuyển hướng tích cực đối với chuyện tình cảm. Tuổi Mão độc thân chỉ cần mở rộng lòng mình thì sẽ có rất nhiều đối tượng tìm đến.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Tuổi Tỵ

Tiểu nhân tác động mạnh mẽ lên niềm tin mà những người yêu nhau dành cho tình yêu hiện tại. Mối quan hệ của các cặp đôi dễ nảy sinh trục trặc, đề phòng có kẻ cố tình phá hoại.

tinh duyen 2
Tình duyên hôm nay cực tốt, Ngọ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình sau những trở ngại vừa vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình duyên hôm nay cực tốt, Ngọ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình sau những trở ngại vừa vượt qua. Hơn nữa, tình cảm gia đình có Phúc tinh cao chiếu, người một nhà cùng nhau hội tụ, viên mãn trăm bề.

Tuổi Mùi

Cục diện ngũ hành tương sinh mang tới cho bản mệnh vận trình tình duyên suôn sẻ. Nhân cơ hội này, tuổi Mùi có thể đẩy nhanh tiến độ, tỏ tình với người mình thích hoặc hẹn hò với người yêu. Con giáp này nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm của Thân có nét kém sắc. Tử vi báo hiệu người tuổi này vì không kiểm soát tốt cảm xúc của mình mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm hiện tại. Việc tốt nhất để cải thiện tình trạng này đó là cân bằng giữa cảm xúc và lý trí.

Tuổi Dậu

Tam hợp mang đến cho tuổi Dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên suôn sẻ, bản mệnh nhận được những lời yêu thương từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau.

tinh duyen 3
Tam hợp quý nhân cũng mang đến điểm sáng trong vận trình tình cảm của tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam hợp quý nhân cũng mang đến điểm sáng trong vận trình tình cảm của tuổi Tuất. Nhờ quý nhân se duyên nên con giáp này dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương và chỉ cần cố gắng chút nữa là giành được trái tim của đối phương. Các cặp vợ chồng tuổi Tuất tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau.

Tuổi Hợi

Trong ngày ngũ hành tương xung, người độc thân khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Đã vậy áp lực từ bên ngoài càng khiến con giáp này nản lòng, có xu hướng muốn trốn tránh để khỏi phải nghe những lời hỏi han về chuyện lập gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tiểu nhân hãm hại, vận trình u tối, 3 con giáp này ngày 24/10/2021 tài lộc suy giảm, có nguy cơ hao hụt tiền của

Tiểu nhân hãm hại, vận trình u tối, 3 con giáp này ngày 24/10/2021 tài lộc suy giảm, có nguy cơ hao hụt tiền của

Tử vi ngày 24/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này có vận trình u tối, tài lộc suy giảm do tiểu nhân hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi ngày 24/10/2021 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 35 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm