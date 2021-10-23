Tiểu nhân hãm hại, vận trình u tối, 3 con giáp này ngày 24/10/2021 tài lộc suy giảm, có nguy cơ hao hụt tiền của

Tử vi ngày 24/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này có vận trình u tối, tài lộc suy giảm do tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 24/10/2021 cảnh báo nguy cơ mất tiền của tuổi Dần đang rất lớn. Hôm nay con giáp này khó mà giữ được đầu óc sáng suốt gì trong vấn đề liên quan tới tiền bạc. Tốt nhất nên cân nhắc kĩ trước khi đem tiền đầu tư hay mua sắm.

Tin xấu báo đến, con giáp này cần đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại mình bằng cách tung tin đồn thị phi lan tràn khắp nơi. Tin đồn bất lợi khiến bản mệnh rất khó chịu.

Ngày 24/10/2021, vận trình của Tuổi Tý không khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Ngày 24/10/2021, vận trình của Tuổi Tý không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Tý có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Ảnh hưởng của tình hình chung khiến mọi dự định, kế hoạch của con giáp này đều bị hoãn lại vì không nhận được sự ủng hộ từ những người thân yêu. Lại thêm tiểu nhân quấy phá nên làm việc gì thì đều hỏng việc nấy.

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ. Thu nhập vẫn được cải thiện nhưng khó giữ được lâu vì gặp hoạ hao tài. Do thói chi tiêu phung phí mà con giáp này dễ vướng vào các áp lực liên quan tới vấn đề tài chính.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-nhan-ham-hai-van-trinh-u-toi-3-con-giap-nay-ngay-24-10-2021-tai-loc-suy-giam-co-nguy-co-hao-hut-tien-cua-432647.html