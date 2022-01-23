Tình duyên 12 con giáp tuần mới (24/1 - 30/1): Dần cần tỉnh táo, Tỵ chớ xem thường chuyện 'xa mặt cách lòng'

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 21:31

Tử vi về tình duyên tuần mới (24/1 - 30/1) cho thấy, vấn đề tình cảm là vô cùng quan trọng, 12 con giáp cần suy nghĩ kỹ để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất.

Tuổi Tý

Về tình duyên, bản mệnh cần cố gắng giải quyết mâu thuẫn với người yêu, hãy tế nhị để không gây căng thẳng hơn trong mối quan hệ. Điều này sẽ mang lại sự chia sẻ và cảm thông cho cả hai bạn. Trong hôn nhân, có sự hờn dỗi xảy ra với các cặp vợ chồng. Tuần này, bạn nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Tuổi Sửu

Mối quan hệ tình cảm sẽ gặp bão tố, có những ghen tuông xảy ra. Có thể sức hấp dẫn của một người khác phái là nguyên nhân gây ra những rắc rối trong tình yêu của bạn.

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Về tình cảm, bản mệnh cần cố gắng giải quyết mâu thuẫn với người yêu, hãy tế nhị để không gây căng thẳng hơn trong mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về tình cảm, nếu đã kết hôn, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn để chống lại sự cám dỗ từ những người khác giới. Nếu bạn chạy theo những cơn say nắng thì sẽ có nguy cơ tan vỡ gia đình.

Tuổi Mão

Các cặp vợ chồng cần bình tâm suy nghĩ, chớ quyết định bất cứ điều gì vào lúc nóng giận, bốc đồng bởi khả năng mất kiểm soát rất cao, bạn sẽ đánh mất lý trí và đưa ra những lựa chọn sai lầm. Người độc thân chớ vội vàng mà phải lòng những người không xứng đáng.

Tuổi Thìn

Trong tuần mới, tuổi Thìn sẽ đón chào những tin vui về chuyện tình cảm. Các cặp đôi có thể sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, thay đổi cả về chất và lượng của mối quan hệ trong thời gian tới theo hướng tích cực.

Tuổi Tỵ

Bản mệnh vì yêu cầu công việc mà tạm thời phải xa gia đình, điều này có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến tình cảm giữa bản mệnh và người ấy. Đôi bên nền tảng tình cảm chưa quá vững vàng, thế nên sự xa cách có thể đưa đến những kết quả khó có thể dự đoán trước được.

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Trên phương diện tình cảm, dường như cả bạn và người ấy đều đang quá bận rộn nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trên phương diện tình cảm, dường như cả bạn và người ấy đều đang quá bận rộn nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Bạn tưởng rằng như vậy là bình thường, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều nguy cơ đang ẩn tàng sau sự yên lặng này đấy. Hãy giảm bớt thời gian cho công việc và quan tâm đến người ấy hơn.

Tuổi Mùi

Trong chuyện tình cảm, những ai còn độc thân khó có thể tìm được đối tượng thực sự ưng ý trong tuần này. Có thể bạn vẫn còn vương vấn bóng hình quá khứ nên không còn để mắt được tới mọi người xung quanh nữa. Khuyên bản mệnh hãy để quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai bằng thái độ tích cực.

Tuổi Thân

Tình cảm của người tuổi Thân phát triển tốt, nhất là với những ai đã lập gia đình. Bạn và người ấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt, cả hai đã quan tâm và tâm sự với nhau nhiều hơn, nhờ vậy mà mọi hiểu lầm trước đó đều dần được tháo gỡ.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không có gì phải lo lắng. Vợ chồng hòa thuận, gia trạch ổn định, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo. Bạn cũng luôn biết cách điều hòa không khí nên không có khúc mắc nào quá lớn xảy ra giữa các thành viên.

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Về tình duyên, những bạn còn độc thân nên trân trọng tình cảm đang nảy nở với người khác giới, đừng mãi ngóng trông những điều xa vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về tình duyên, những bạn còn độc thân nên trân trọng tình cảm đang nảy nở với người khác giới, đừng mãi ngóng trông những điều xa vời. Hãy mở lòng mình hơn, biết đâu bạn lại có người dẫn về ra mắt gia đình ngay dịp Tết này đấy.

Tuổi Hợi

Các cặp đôi cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình. Những mâu thuẫn trước đó được xóa bỏ, bản mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, chung tay vun đắp tình duyên thêm nồng nàn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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