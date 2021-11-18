Vận trình tình cảm của tuổi Tý hôm nay khá kém sắc. Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia gặp nhiều ngăn cách, cản trở do không nhận được sự ủng hộ từ người thân, bạn bè. Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt do người trong cuộc không có ý muốn làm hoà với nhau.

Tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của người tuổi Sửu hôm nay tiến triển tốt đẹp. Các cặp đôi có thể duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu dài là nhờ sự kiên nhẫn, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, sau mọi sóng gió và trở ngại, tình cảm đôi lứa lại càng thêm thắt chặt và mặn nồng hơn.

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Tuổi Dần

Chuyện tình duyên của tuổi Dần ngày 19/11/2021 có nhiều khở sắc. Tình yêu đôi lứa giữ được hạnh phúc và sự ăn ý, phối hợp nhịp nhàng. Người độc thân mau chóng tìm được người thương nhờ cách thể hiện tình cảm khéo léo và chừng mực.

Tuổi Mão

Người Mão độc thân thông qua sự mai mối, giới thiệu mà có buổi hẹn hò lãng mạn. Ở con giáp này có sự bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người giúp mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.

Tuổi Thìn

Mộc khắc Thổ khiến vận trình tình cảm giảm đi trông thấy. Bạn cần tiết chế cảm xúc, tránh đem những suy nghĩ tiêu cực bên ngoài về trút giận lên đối phương để rồi phải cãi nhau to tiếng. Người độc thân có lẽ phải đưa ra quyết định đau lòng nào đó, mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở người độc thân đừng quá mải mê với công việc mà quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc riêng tư. Hãy sống thật chậm để cảm nhận những điều thú vị trong tình yêu và cuộc sống. Nếu đã xác định được tình cảm, bạn có thể chủ động bày tỏ.

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Tuổi Ngọ

Ngũ hành xung khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình cảm của tuổi Ngọ không được suôn sẻ. Người có đôi có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái, hoặc vấn đề cơm áo gạo tiền Người độc thân vẫn chưa gặp được người ưng ý. Có thể yêu cầu của bạn quá cao nên khó lòng tìm được người nào có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn mình đề ra.

Tuổi Mùi

Hôm nay những chú Dê có thể yên tâm với đường tình duyên của mình khi mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi. Bản mệnh may mắn khi luôn được những người thân yêu và cả bạn đời ủng hộ mình. Điều này khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tâm sự với người nhà cũng là một trong những cách trút bỏ áp lực trong ngày.

Tuổi Thân

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm suôn sẻ, đặc biệt là với nữ mệnh. Bất luận là làm việc gì bạn cũng đều nhận được sự ủng hộ từ chồng con và người thân. Những người còn độc thân có thể mạnh dạn tiến thêm một bước nữa, một lời tỏ tình chân thành biết đâu là điều duy nhất còn thiếu để phá vỡ mối quan hệ mập mờ của cả hai hiện tại.

Tuổi Dậu

Ngày tương phá dễ khiến tuổi Dậu bày tỏ các cảm xúc tiêu cực, nóng nảy vô cớ với nửa kia của mình. Những lời nói thiếu suy nghĩ vô hình trung gây ra muộn phiền, đau lòng cho đối phương. Tuổi Dậu hãy học cách kiếm chế cảm xúc, tránh đẩy sự việc lên cao trào mà vô tình đẩy người mình yêu ra xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, đôi bên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt để bảo vệ cái tôi cá nhân của mình, không ai chịu lắng nghe đối phương nói gì, nghĩ gì. Người độc thân có nhiều nỗi niềm khó nói, dù rất muốn có được tình yêu nhưng những rào cản tâm lý khiến cho bản mệnh không dám mở lòng mình, e ngại bị tổn thương. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi

Đào hoa trong hôm nay khá vượng, rất tốt cho người độc thân trên con đường tìm kiếm một nửa, nhưng chưa chắc đã là may mắn cho người đã có đôi hoặc đã lập gia đình. Rất có thể bản mệnh sẽ vướng vào một mối quan hệ mập mờ, cần giữ khoảng cách thích hợp với đối tác, đồng nghiệp khác giới để tránh phá vỡ hạnh phúc của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.