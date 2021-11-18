Sức khỏe 12 con giáp ngày 19/11/2021: Mão có nhiều ưu phiền, Ngọ chú ý đến tim mạch, Hợi không nên ăn nhiều hải sản

Sức khỏe hôm nay bình thường nhưng bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi, tránh làm việc, tăng ca quá độ mà ảnh hưởng đến bản thân.

Bạn nên chú ý bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, tập luyện và đi lại nhiều hơn để nâng cao sức khỏe xương cốt. Tuy không thể ra ngoài vì dịch bệnh, chúng ta vẫn có thể tự luyện tập trong nhà để có thể vừa bảo đảm sức khỏe của bản thân, vừa bảo vệ cộng đồng.

Bạn nên chú ý bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, tập luyện và đi lại nhiều hơn để nâng cao sức khỏe xương cốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bạn nên chú ý hơn đến các bộ phận có ngũ hành Thủy trong cơ thể như thận, bàng quang, hệ thống tiêu hóa, tử cung,... Ngũ hành không cân đối, dương hư âm hàn sẽ gây ra các dấu hiệu như phù nề, đau thắt lưng,... Bạn cần tích cực vận động và rèn luyện chạy bộ, hỗ trợ cơ thể sinh dương tản âm hiệu quả.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão thấy rằng hôm nay bạn sẽ gặp phải lắm ưu phiền. Những nỗi lo xung quanh sức khỏe, tiền bạc hay người thân, tình cảm khiến cho bạn không thể yên tâm mà ngủ ngon giấc.

Tuổi Thìn

Về sức khỏe, bạn chú ý đến bệnh đau dạ dày nhé. Nguyên nhân có thể do dùng nhiều thức uống có cồn hoặc ăn chua cay quá độ. Bạn nên vận động sau ăn 30 phút sẽ trợ giúp hiệu quả cho chức năng tiêu hóa.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành "hòa thuận", tuổi Tỵ giữ được sức khỏe tốt và tinh thần tươi vui. Có nhiều cách giữ sức khỏe tốt kì lạ mà bạn ít khi nghĩ tới và một trong số đó là... cắt móng tay. Móng tay dài chính là ổ chứa vi khuẩn, vi trùng gây nhiều mầm bệnh.

Tỵ giữ được sức khỏe tốt và tinh thần tươi vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp tiểu đường. Lời khuyên là không uống bia rượu, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh. Hơn thế nữa bạn nên dành thời gian để rèn luyện sức khỏe bản thân, tránh việc nghỉ ngơi không điều độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình. Chú ý tới tình hình bệnh dịch đang lây lan, bạn nên thực hiện những giải pháp phòng ngừa, bảo vệ bản thân. Đừng quên những bài tập vận động tại nhà để kiểm soát cân nặng sau những ngày có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà.

Tuổi Thân

Ngồi sai tư thế chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh đau vai gáy. Tuổi Thân dù bận rộn hay không thì khi ngồi làm việc cũng cần chỉnh lại tư thế của mình để không gây hại đến cột sống.

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, tuổi Dậu được khuyên đừng nên nóng giận hay làm việc quá sức. Thời tiết và dịch bệnh đang thay đổi khó lường, bạn nên chú ý các bệnh về giao mùa và thực hiện những biện pháp bảo vệ bản thân khi ra ngoài.

Dậu được khuyên đừng nên nóng giận hay làm việc quá sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thổ khí vượng nhắc nhở bạn lưu ý những bệnh liên quan đến vị trí lưng, ngực, phổi. Có thể, những biểu hiện lúc này không đáng lo nhưng bạn nên quan tâm hơn đến sức khỏe nhất là các vị trí này khi có biểu hiện lạ nên đi khám và chữa ngay.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe, nếu bạn là người yêu thích hải sản thì cũng nên có mức độ vừa phải. Hải sản rất giàu dinh dưỡng, nhưng không nên ăn nhiều. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn hải sản nhiều bổ ít lo nhiều, có thể nguy hại đến sức khỏe của con người gây dị ứng, trướng bụng, đau bụng, nôn, tiết tả..., đặc biệt là não bộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.