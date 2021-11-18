Tình duyên 12 con giáp ngày 18/11/2021: Mão tốt đẹp, Ngọ trục trặc, Hợi gặp chuyện không vui

Trong chuyện tình duyên , có thể tuổi Tý sẽ nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song con giáp này chớ nên vội động lòng bởi chưa chắc đối phương đã là người đáng tin tưởng. Nếu còn độc thân, đôi bên đều cần nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau hơn.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, may mắn là nửa kia của con giáp này luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Hai người cùng suy nghĩ thì sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, may mắn là nửa kia của con giáp này luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành tương xung mang tới nhiều điềm chẳng lành trong chuyện tình cảm của con giáp này. Bản mệnh mong muốn dành nhiều tình cảm, sự chân thành cho nửa kia nhưng chẳng may lại không được đáp lại.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm tương đối tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh thúc đẩy nhân duyên của những người cầm tinh con Mèo. Người độc thân mau chóng gặp được người tâm đầu ý hợp và viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt vời.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm kém sắc. Ngũ hành Thuỷ Thổ tương xung khiến tình cảm các cặp đôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, bất hoà. Dù tình yêu vẫn còn đó nhưng xem ra khó giữ được lâu bền, son sắt.

Tuổi Tỵ

Sự quyết đoán quá mức sẽ tạo thành cái tôi ngất ngưỡng, điều này dễ khiến nửa kia cảm thấy bị o ép trong mối quan hệ tình cảm này. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới việc các cặp đôi khó tìm được tiếng nói chung.

Tình cảm của tuổi Ngọ hôm nay gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình cảm của tuổi Ngọ hôm nay gặp trục trặc. Người độc thân mải mê xây dựng sự nghiệp mà không để tâm tới chuyện tình yêu đôi lứa. Một phần nữa là do bản mệnh chưa có đủ dũng cảm để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.

Tuổi Mùi

Cục diện Hỏa sinh Thổ cũng cho thấy tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Những người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và con giáp này sẽ nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình.

Tuổi Thân

Trong ngày Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích.

Tuổi Dậu

Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi thêm trân trọng, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau hơn. Hạnh phúc lứa đôi đem lại những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho những người trong cuộc.

Người tuổi Tuất nên quan tâm tới đường tình duyên của mình hơn vì có điềm báo đi xuống rõ nét - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nên quan tâm tới đường tình duyên của mình hơn vì có điềm báo đi xuống rõ nét do ảnh hưởng của ngày tương xung. Đó cũng có thể là do tính cách mơ mộng, đứng núi này lại trông núi nọ của con giáp này.

Tuổi Hợi

Thân Hợi tương hại báo hiệu có chuyện không vui xảy đến trong mối quan hệ tình yêu đôi lứa. Người độc thân hiện vẫn chưa thay đổi được tình trạng hiện tại vì đặt ra nhiều yêu cầu quá mức trong việc lựa chọn bạn đời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.