Sức khỏe 12 con giáp ngày 18/11/2021: Tý căng thẳng và mệt mỏi, Thìn không ổn định, Dận chú ý về gan

Hôm nay cục diện tương xung gây ra tác động xấu, khiến tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực nếu muốn ngày của mình nhẹ nhàng hơn.

Về sức khỏe , bạn cẩn thận các bệnh về da dẻ, tỳ vị có vấn đề, sức khỏe không tốt. Nên đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để bảo đảm cho bản thân mình được tốt nhất.

Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về sức khỏe, tuổi Dần cần đề phòng các bệnh liên quan đến mạch máu, nội tạng, ruột non. Chú ý ăn uống cẩn thận, không uống nhiều bia rượu ảnh hưởng đến bản thân.

Tuổi Mão

Sức khỏe của tuổi Mão cũng có một vài vấn đề, bản mệnh nên chú ý hơn đến xương khớp và đừng để mình rơi vào stress quá lâu. Ngoài ra hôm nay, theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khỏe không ổn định, có lúc bạn cảm thấy đã ổn rồi nhưng hôm sau lại dễ mệt và đuối sức. Bạn nên dành thời gian để dưỡng sức, ăn uống đầy đủ, đừng ăn những đồ cay nóng hay uống đồ có cồn, gây hại cho sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Hôm nay bạn dễ bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, tạo nên các bệnh về khí quản. Một trong số những triệu chứng bệnh thường thấy là ho khan. Người bệnh cần chú ý thời gian, nhịp, thanh âm khi ho, cùng màu sắc của đờm để cung cấp thông tin cho bác sĩ.

Hôm nay bạn dễ bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, tạo nên các bệnh về khí quản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày này, bạn dễ cảm thấy da dẻ khô, bong tróc. Con giáp này nên uống nhiều nước và bổ sung thực phẩm vào chế độ ăn uống của mình như đậu đen, rong biển, mộc nhĩ, nấm hương...

Tuổi Mùi

Ngủ đủ giấc mỗi ngày là yếu tố quan trọng đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Dù bạn đang ở trong tình trạng ốm mệt, stress, lo lắng… cũng đều có thể giải quyết bằng một giấc ngủ. Song đừng kéo dài giấc ngủ vì đôi khi chúng lại có tác dụng ngược lại.

Tuổi Thân

Bạn thể chọn những môn thể thao như võ, bóng rổ để giữ gìn sức khỏe của mình. Nếu có tiền sử người mắc bệnh dạ dày và tuyến tụy (như tiểu đường), cần ăn nhiều các món ăn làm từ gà và bí đỏ bạn nhé.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu hôm nay cần cẩn thận các bệnh về gan, ruột, da liễu. Đặc biệt là người có tiền sử bệnh càng nên quan tâm, chăm sóc và giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan.

Tuổi Dậu hôm nay cần cẩn thận các bệnh về gan, ruột, da liễu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngưởi tuổi Tuất cần hạn chế đồ ăn dầu mỡ. Ăn uống khoa học không những bảo đảm sức khỏe mà còn giúp bạn giữ gìn, bảo đảm vóc dáng, sức khỏe bản thân.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nên bổ sung các bài tập, bao gồm chạy bộ, xe đạp… rất tốt cho phổi và ruột già. Về cơ bản, bạn nên tăng cường ăn các loại chất xơ đều giúp ích rất nhiều cho ống tiêu hóa của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.