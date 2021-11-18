Cát tinh báo hiệu, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 18/11/2021 tài lộc tam hợp, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 00:23

Tử vi ngày 18/11/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc tam hợp, thăng quan tiến chức nhờ cát tinh báo hiệu, quý nhân nâng đỡ.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 18/11/2021 cho thấy, cát tinh mang lại nhiều niềm vui cho tuổi Thìn, đặc biệt nếu như con giáp này đang làm trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Bản mệnh dễ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến nhiều người thán phục.

Với kinh nghiệm phong phú của mình, người làm lãnh đạo hoàn toàn có đủ năng lực để dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp cho con giáp này thêm phần thuận lợi khi giải quyết các công việc.

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Cát tinh mang lại nhiều niềm vui cho tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 18/11/2021 hôm nay, cát tinh cho thấy dấu hiệu tốt trên con đường thăng quan tiến chức của tuổi Mùi. Cấp trên hẳn sẽ đánh giá cao những việc con giáp này đã làm trong suốt thời gian qua và cho bản mệnh cơ hội để thể hiện năng lực bản thân.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp. Công việc được tiến hành thuận lợi bù đắp những phương diện khác không được may mắn. Bản mệnh vừa thể hiện được năng lực, lại vừa phát huy được thế mạnh của mình, nhờ đó mà vận trình sự nghiệp ngày càng rộng mở.

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Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, hanh thông. Gặp tam hợp chiếu mệnh báo hiệu có quý nhân nâng đỡ, tuổi Dậu có thể dễ dàng gặt hái được thành tựu vang dội. Bên cạnh đó, do may mắn được làm trong lĩnh vực phù hợp với năng lực nên bản mệnh hoàn toàn có thể phát huy bản lĩnh của mình.

Người làm công việc tự do hay kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Ngoài ra, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà dù có gặp trở ngại nào cũng dễ dàng vượt qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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