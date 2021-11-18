Tử vi ngày 18/11/2021 cho thấy 3 con giáp này vận trình tài lộc sa sút, dễ gặp vận hao tài tốn của do tiểu nhân đeo bám, hung tinh đe dọa.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 18/11/2021 cho thấy, cục diện tự hình khiến tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu và vướng nhiều rắc rối. Sự nóng nảy khiến con giáp này dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích của người khác.

Dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe, nhưng bản mệnh nên biết rằng nếu muốn tiến bộ thì cần học cách chấp nhận những lời nhận xét chân thành và thẳng thắn của mọi người. Những lời nhận xét ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi.

Cục diện tự hình khiến tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu và vướng nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không mấy khả quan. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám khiến mọi công sức, thành quả đều bị đổ sông đổ biển. Mặc dù bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc giải quyết hậu quả nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

Vận trình tài lộ của con giáp này cũng đi xuống. Tình hình tài chính gặp cản trở, thu nhập bất ổn, tiền bạc khó về tay thuận lợi trong khi có nhiều khoản cần phải chi trả hơn trong ngày.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Tiến độ công việc có xu hướng bị trì hoãn, tuổi Sửu dễ mắc sai lầm vì sự lơ là, thiếu trách nhiệm. Cộng thêm không tìm được sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

Vận trình tài lộc cũng sa sút thấy rõ do điềm báo có hung tinh đe doạ nên tình hình tài chính dễ bị hao tổn, thất thoát. Đó là kết quả của việc suy nghĩ thiếu kỹ lưỡng, chuyên nghiệp trong các quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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