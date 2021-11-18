Tiểu nhân đeo bám, hung tinh đe dọa, 3 con giáp này ngày 18/11/2021 vận trình tài lộc sa sút, dễ gặp vận hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 00:40

Tử vi ngày 18/11/2021 cho thấy 3 con giáp này vận trình tài lộc sa sút, dễ gặp vận hao tài tốn của do tiểu nhân đeo bám, hung tinh đe dọa.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 18/11/2021 cho thấy, cục diện tự hình khiến tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu và vướng nhiều rắc rối. Sự nóng nảy khiến con giáp này dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích của người khác.

Dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe, nhưng bản mệnh nên biết rằng nếu muốn tiến bộ thì cần học cách chấp nhận những lời nhận xét chân thành và thẳng thắn của mọi người. Những lời nhận xét ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi.

18/11/2021 1
Cục diện tự hình khiến tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu và vướng nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không mấy khả quan. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám khiến mọi công sức, thành quả đều bị đổ sông đổ biển. Mặc dù bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc giải quyết hậu quả nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

Vận trình tài lộ của con giáp này cũng đi xuống. Tình hình tài chính gặp cản trở, thu nhập bất ổn, tiền bạc khó về tay thuận lợi trong khi có nhiều khoản cần phải chi trả hơn trong ngày.

18/11/2021 2
Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Tiến độ công việc có xu hướng bị trì hoãn, tuổi Sửu dễ mắc sai lầm vì sự lơ là, thiếu trách nhiệm. Cộng thêm không tìm được sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

Vận trình tài lộc cũng sa sút thấy rõ do điềm báo có hung tinh đe doạ nên tình hình tài chính dễ bị hao tổn, thất thoát. Đó là kết quả của việc suy nghĩ thiếu kỹ lưỡng, chuyên nghiệp trong các quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cát tinh báo hiệu, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 18/11/2021 tài lộc tam hợp, thăng quan tiến chức

Cát tinh báo hiệu, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 18/11/2021 tài lộc tam hợp, thăng quan tiến chức

Tử vi ngày 18/11/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc tam hợp, thăng quan tiến chức nhờ cát tinh báo hiệu, quý nhân nâng đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 18/11/2021 tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'