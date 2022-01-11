Tình duyên 12 con giáp ngày 11/1/2022: Tý không tốt đẹp, Thìn chẳng suôn sẻ, Thân càng khăn khít

Chuyện tình cảm của bạn không mấy tốt đẹp. Giữa bạn và người ấy xuất hiện những vết rạn nứt khó có thể xóa mờ. Đôi bên vì cái tôi quá lớn mà không chịu lắng nghe đối phương, mâu thuẫn vì thế mà ngày càng căng thẳng hơn.

Tuổi Sửu hôm nay được lục hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng. Tình cảm đôi lứa thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện để hóa giải hết mọi khúc mắc trước đó. Càng lúc bản mệnh càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ càng ngày càng êm ấm.

Tuổi Sửu hôm nay được lục hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày Thủy sinh Mộc, đường tình duyên của con giáp này vượng sắc, đào hoa nở rộ. Các cặp đôi có một ngày êm đềm hạnh phúc bên nhau. Con giáp này cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được người hợp duyên hợp ý, có thể san sẻ và nương tựa cả đời.

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm của người độc thân có nhiều tiến triển trong ngày thứ ba này. Đừng từ chối những lời hẹn hò gặp mặt trong ngày hôm nay, đây có thể là cơ hội để tìm thấy một nửa đích thực của mình đó.

Tuổi Thìn

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của con giáp này chẳng mấy suôn sẻ trong khoảng thời gian này. Những bất đồng mâu thuẫn cứ liên tục gia tăng, trong khi đôi bên chẳng ai chịu nhường ai, cứ thế khiến cho bầu không khí ngày một căng thẳng hơn.

Tuổi Tỵ

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ mà mở lòng đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho. Trái tim lấp đầy tổn thương của bạn vẫn luôn e sợ mà không dám tiến tới. Đã đến lúc bạn nên gạt bỏ những đau thương và để cho bản thân có cơ hội được hạnh phúc xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ mà mở lòng đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể tính tới chuyện về chung một nhà trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Tuổi Ngọ độc thân nên tham gia vào các buổi tụ họp của công ty để nâng cao cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Mùi

Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này đi tìm cho mình một người bạn đồng hành, tri kỷ lý tưởng. Mối quan hệ vợ chồng tìm được sự ấm êm sau khoảng thời gian chông chênh với nhiều sóng gió.

Tuổi Thân

Tình yêu lứa đôi ngày càng bền chặt, khăng khít hơn nhờ sự quan tâm, thấu hiểu của các cặp đôi. Người độc thân vì mải mê xây dựng sự nghiệp nên chưa có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương.

Tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cho giúp cho người tuổi Dậu có thể quên đi những nỗi buồn về vấn đề tình cảm cá nhân trong hôm nay. Cuộc chiến tranh lạnh giữa cả hai bạn sẽ khiến cho con giáp này dần mất đi sự kiên nhẫn với tình yêu. Dường như là vấn đề yêu đương là một việc quá phức tạp so với những sự suy nghĩ của bạn rồi.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Tuất thì đang gặp phải nhiều điều lo lắng nhiều hơn trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về phương diện tình cảm của người tuổi Tuất thì đang gặp phải nhiều điều lo lắng nhiều hơn trong hôm nay. Nhất là đối với những người độc thân lâu ngày và đang chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ mới xa hơn. Bản mệnh đang hoang mang và khi bạn đưa ra các quyết định vội vàng thì chuyện tình này sẽ không tiến xa được đâu. Với các cặp đôi thì sẽ rất hạnh phúc và bao dung lẫn nhau để tình cảm được đong đầy hơn nữa.

Tuổi Hợi

Những người còn độc thân khó có cơ hội gặp được người như ý, nếu có được người khác theo đuổi thì cũng nên suy nghĩ kĩ càng, không nên đưa ra những quyết định quá chớp nhoáng gây ra những tổn thương về sau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.