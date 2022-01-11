Tình duyên 12 con giáp ngày 11/1/2022: Tý không tốt đẹp, Thìn chẳng suôn sẻ, Thân càng khăn khít

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 01:02

Tử vi về tình duyên ngày 11/1/2022 cho thấy, dù cho đang trong một mối quan hệ hay không thì 12 con giáp cũng cần rạch ròi giữa tình yêu và các vấn đề khác trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Chuyện tình cảm của bạn không mấy tốt đẹp. Giữa bạn và người ấy xuất hiện những vết rạn nứt khó có thể xóa mờ. Đôi bên vì cái tôi quá lớn mà không chịu lắng nghe đối phương, mâu thuẫn vì thế mà ngày càng căng thẳng hơn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu hôm nay được lục hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng. Tình cảm đôi lứa thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện để hóa giải hết mọi khúc mắc trước đó. Càng lúc bản mệnh càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ càng ngày càng êm ấm.

tinh duyen 1
Tuổi Sửu hôm nay được lục hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày Thủy sinh Mộc, đường tình duyên của con giáp này vượng sắc, đào hoa nở rộ. Các cặp đôi có một ngày êm đềm hạnh phúc bên nhau. Con giáp này cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được người hợp duyên hợp ý, có thể san sẻ và nương tựa cả đời.

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm của người độc thân có nhiều tiến triển trong ngày thứ ba này. Đừng từ chối những lời hẹn hò gặp mặt trong ngày hôm nay, đây có thể là cơ hội để tìm thấy một nửa đích thực của mình đó.

Tuổi Thìn

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của con giáp này chẳng mấy suôn sẻ trong khoảng thời gian này. Những bất đồng mâu thuẫn cứ liên tục gia tăng, trong khi đôi bên chẳng ai chịu nhường ai, cứ thế khiến cho bầu không khí ngày một căng thẳng hơn.

Tuổi Tỵ

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ mà mở lòng đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho. Trái tim lấp đầy tổn thương của bạn vẫn luôn e sợ mà không dám tiến tới. Đã đến lúc bạn nên gạt bỏ những đau thương và để cho bản thân có cơ hội được hạnh phúc xứng đáng.

tinh duyen 2
Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ mà mở lòng đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể tính tới chuyện về chung một nhà trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Tuổi Ngọ độc thân nên tham gia vào các buổi tụ họp của công ty để nâng cao cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Mùi

Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này đi tìm cho mình một người bạn đồng hành, tri kỷ lý tưởng. Mối quan hệ vợ chồng tìm được sự ấm êm sau khoảng thời gian chông chênh với nhiều sóng gió.

Tuổi Thân

Tình yêu lứa đôi ngày càng bền chặt, khăng khít hơn nhờ sự quan tâm, thấu hiểu của các cặp đôi. Người độc thân vì mải mê xây dựng sự nghiệp nên chưa có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương.

Tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cho giúp cho người tuổi Dậu có thể quên đi những nỗi buồn về vấn đề tình cảm cá nhân trong hôm nay. Cuộc chiến tranh lạnh giữa cả hai bạn sẽ khiến cho con giáp này dần mất đi sự kiên nhẫn với tình yêu. Dường như là vấn đề yêu đương là một việc quá phức tạp so với những sự suy nghĩ của bạn rồi.

tinh duyen 3
Về phương diện tình cảm của người tuổi Tuất thì đang gặp phải nhiều điều lo lắng nhiều hơn trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về phương diện tình cảm của người tuổi Tuất thì đang gặp phải nhiều điều lo lắng nhiều hơn trong hôm nay. Nhất là đối với những người độc thân lâu ngày và đang chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ mới xa hơn. Bản mệnh đang hoang mang và khi bạn đưa ra các quyết định vội vàng thì chuyện tình này sẽ không tiến xa được đâu. Với các cặp đôi thì sẽ rất hạnh phúc và bao dung lẫn nhau để tình cảm được đong đầy hơn nữa.

Tuổi Hợi

Những người còn độc thân khó có cơ hội gặp được người như ý, nếu có được người khác theo đuổi thì cũng nên suy nghĩ kĩ càng, không nên đưa ra những quyết định quá chớp nhoáng gây ra những tổn thương về sau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo, 3 con giáp này ngày 10/1/2022 gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại

Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo, 3 con giáp này ngày 10/1/2022 gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại

Tử vi ngày 10/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại vì bị Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 11/1/2022 tử vi 12 con giáp Tình duyên 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 36 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm