Sửu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi trong 3 ngày tới (18/8-20/8) cho biết, con giáp Sửu có vô số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Sửu có tiềm năng khám phá lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Sửu tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn ở một số mặt trong cuộc sống, nhưng riêng về đường tài vận thì không nằm trong số đó. Họ sẽ là một trong số những con giáp có sự nghiệp phát triển rực rỡ nhất với thu nhập dư dả, nếu không muốn nói là có thể giúp họ trở nên giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt, trong 3 ngày tới (18/8-20/8) được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến với tuổi Tý trong suốt cả năm nên họ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu, họ không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai.

Tuổi Thân

Khỉ được xem là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Những người tuổi Thân cũng như con giáp mà họ đại diện, không chỉ tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Họ là những người rất ham học hỏi, có kiến thức rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực. Họ thích cuộc sống tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ. Cuộc sống của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, không bao giờ nhàm chán.

Sắp tới cuộc đời của người tuổi Thân sẽ thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn (Ảnh minh họa: Internet)

Trong 3 ngày tới (18/8-20/8) sẽ là khoảng thời gian con giáp này đổi vận bất ngờ. Có thể được thần Tài trao may mắn, trúng số đọc đắc bất ngờ. Bản mệnh tuổi Thân thông minh nhanh nhạy song tuổi trẻ khó tránh khỏi nông nổi, chưa có kinh nghiệm nên thành công chưa thể đến. Đây là lúc con giáp này dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm, biết phát huy ưu thế hơn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, người tuổi Thân cũng sẽ cảm nhận được sự biến chuyển rõ rệt trong vận trình.