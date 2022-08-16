Đúng 3 ngày tới (17/8 -19/8) khá may mắn đối với người tuổi Thìn, đặc trưng vào khoảng thời kì cuối năm, lúc mang Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Lúc gặt hái được thành công, bạn mang thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao. Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng mang khởi sắc. Người tuổi Thìn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Bạn ko chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Những người tuổi Dậu từ thuở lập nghiệp thường gặp nhiều khó khăn sóng gió. Nhưng nhờ tính cách kiên định, vững vàng của mình nên người tuổi Dậu đã vượt qua những trở ngại của mình.

Tử vi cho biết trong vòng 3 ngày tới, những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công trong công việc của mình. Đây chính là thời điểm người tuổi Dậu phát huy hết thế mạnh của mình để cấp trên nhìn thấy.

Tuổi Dần

Vận thế của con giáp này trong tháng này tương đối thuận lợi nhưng vì một số lý do thời gian gần đây do chịu áp chế của một số hung tinh nên gặp nhiều chuyện thị phi không đáng có. Tuy nhiên, tuổi Dần đừng quá lo lắng bởi sắp tới sẽ là khoảng thời gian phất dậy của con giáp tuổi Dần.

Đúng 3 ngày tới (17/8-19/8), con giáp tuổi Dần chuyển mình giàu sang bởi trúng số độc đắc.(Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự đoán đúng 3 ngày tới (17/8-19/8) cho đến hết năm, vận thế của con giáp này chuyển biến khả quan, do có Tài Thần phù hộ và có cát tinh “Thiên Đức”, “Chính Tài” nhập mệnh nên có thể chuyển hung thành cát, thúc đấy tài vận phát triển nên thu nhập của người tuổi Dần tăng lên rất nhanh, gấp ba, gấp bốn so với thời gian đầu năm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.