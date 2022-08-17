Trong vòng 5 ngày tới (17/8-24/7), tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì vậy, người tuổi Mùi hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch tiếp theo. Nhân lúc mang Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn mang thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Thậm chí, tuổi Mùi có thể thử vận may, vì trong 5 ngày tới này bạn được Thần Tài sủng ái tạo cơ hội trúng độc đắc.

Bạn chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn trước nhất cũng là điều hiển nhiên. Trong vòng 5 ngày này, bạn mang thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì. Trong thời kì này, tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn tới chuyện tình cảm của chính bản thân mình.

Tử vi học cho thấy tuổi Sửu chính là con giáp gặt hái được nhiều thành công may mắn trong vòng 5 ngày tới (17/8-24/7). Đây chính là giai đoạn mọi thứ của tuổi Sửu trở nên suôn sẻ, khi bản mệnh phải chịu khá nhiều áp lực từ gia đình, đến công việc.

Trong cuộc sống những người tuổi Sửu chính là con giáp chăm chỉ, hiền lành làm nhiều nhưng hưởng lợi ít. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tất cả những tài năng, sở trường của tuổi Sửu sẽ được phát huy tối đa tại môi trường làm việc, cộng với may mắn luôn song hành nên tài lộc của những chú Trâu trong thời gian này sẽ vô cùng vượng phát, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, hạnh phúc thăng hoa.

Tuổi Tý

Trong vòng 5 ngày tới (17/8-24/7), do có cát tinh “Chính Tài" và “Chính Quan” nhập mệnh nên vận quý nhân và tài vận vô cùng hanh thông. Có quý nhân dẫn đường chỉ lối và Thần Tài phù hộ nên người tuổi Tý tìm kiếm được không ít cơ hội tăng thêm thu nhập khiến cho các khoản tích lũy ngày một dày thêm.

Tuổi Mùi được bạn bè, quý nhân mang lại những cơ hội đầu tư thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ trong 5 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.