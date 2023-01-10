Tin vui KHỔNG LỒ đúng 17h chiều nay (10/1): Thần Tài tiên đoán 99% 3 con giáp trúng số độc đắc, mở túi đón tiền tỷ, mở cửa nhà đón vàng ròng, cuộc đời đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 08:50

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp may mắn "chạm nóc" nhờ trúng số độc đắc. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

Tuổi Mùi 

Hôm nay (10/1) may mắn sẽ giúp người tuổi Mùi chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình. Công việc vào guồng khiến bạn không còn phải lo lắng quá nhiều.

Trong 17h chiều nay (10/1), người tuổi Mùi nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc ngay để gặp được nhiều may mắn. Tiến trình suôn sẻ sẽ giúp tuổi Mùi thực hiện được những điều mình mong muốn, thành quả khá ngọt ngào, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, thăng chức, tăng lương.

Với người làm kinh tế, ngay từ hôm nay báo hiệu tiền hết rồi lại có, bản mệnh được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội tài chính lớn đến bất ngờ. Bạn luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo nên không mắc sai lầm, để tiền bạc của mình rơi vào tay đối thủ.

Tin vui KHỔNG LỒ đúng 17h chiều nay (10/1): Thần Tài tiên đoán 99% 3 con giáp trúng số độc đắc, mở túi đón tiền tỷ, mở cửa nhà đón vàng ròng, cuộc đời đại phú đại quý - Ảnh 1
Với người làm kinh tế, ngay từ hôm nay báo hiệu tiền hết rồi lại có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi khoa học dự báo, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tuất có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức thành công tại nơi làm việc (nhất là với những người tuổi Tuất đang làm công việc tại lĩnh vực sáng tạo hay công việc văn thư).

Người tuổi Tuất đang làm việc nhà nước hay làm công ăn lương sẽ nhận được nhiều cơ hội để phát triển, quá trình thi cử, đánh giá thuận lợi. Những mưu cầu tài vận sẽ gặp được quý nhân phù trợ và may mắn có được lợi ích cho con đường thăng tiến sự nghiệp.

Tuy nhiên, để có được những may mắn, hanh thông như vậy bạn cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Vì chính sự chủ động của bạn mới tạo ra những lợi thế ấy.

Đối với người tuổi Tuất đang làm công việc kinh doanh, trong 17h chiều nay (10/1) sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá và mở rộng quy mô, công việc làm ăn phát triển, thuận lợi.

Tin vui KHỔNG LỒ đúng 17h chiều nay (10/1): Thần Tài tiên đoán 99% 3 con giáp trúng số độc đắc, mở túi đón tiền tỷ, mở cửa nhà đón vàng ròng, cuộc đời đại phú đại quý - Ảnh 2
Tử vi khoa học dự báo, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tuất có nhiều cơ hội để thăng quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp may mắn vào 17h chiều nay (10/1) nên người tuổi Thân có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): Thiên Tài, Thương Quan toạ mệnh, 3 con giáp "tiễn biệt nghèo khó", cầm tiền tỷ mỏi tay, đeo vàng mỏi cổ, một bước phất lên thành tỷ phú

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): Thiên Tài, Thương Quan toạ mệnh, 3 con giáp "tiễn biệt nghèo khó", cầm tiền tỷ mỏi tay, đeo vàng mỏi cổ, một bước phất lên thành tỷ phú

Đúng hôm nay, các con giáp sau sẽ đón nhận một ngày mới vô cùng giàu có và tràn đầy hạnh phúc. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 10/1 tử vi ngày 10/1 3 con giáp đổi vận bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 11 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 11 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp