Tiếu nhân theo sát chân, 3 tuổi khó hòng thoát họa vào ngày mai Thứ Sáu (25/11), vận tài kìm hãm, làm ăn thô lỗ, của cải đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 19:40

Đúng vào ngày mai 25/11, xui rủi đen đủi đang đe dọa bản mệnh của những con giáp sau đây, có thể nếu không chú ý sẽ dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Tuổi Tỵ

Vào vào ngày mai 25/11, tài lộc của người tuổi Tỵ gần như chỉ gắn với 4 chữ “hung nhiều cát ít”. Với người thuộc con giáp này, đây là thời điểm mà chỉ cần giữ được tài chính ở mức ổn định đã được gọi là thành công.

Tiếu nhân theo sát chân, 3 tuổi khó hòng thoát họa vào ngày mai Thứ Sáu (25/11), vận tài kìm hãm, làm ăn thô lỗ, của cải đội nón ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bản mệnh lúc này có Tiểu Hao nên không những phải chi tiêu nhiều thứ, không tăng thêm thu nhập mà còn dễ bị người khác lừa gạt tiền bạc. Vì vậy những người tuổi Tỵ cần cân nhắc, đánh giá thật kỹ mọi chuyện trước khi có ý định đầu tư để tránh “tiền mất tật mang”. Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Tỵ không nên đầu tư vào các dự án có tính mạo hiểm cao để tránh trường hợp bị lừa.

Không chỉ đen đủi từ công việc đến tiền bạc, người tuổi Tỵ còn gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Có lẽ vì phải dành thời gian quá nhiều để xử lý tài vận mà họ không dành thời gian đủ nhiều cho chuyện tình cảm. Chính vì thế có thể gặp phải vấn đề hiểu nhầm lẫn nhau, dễ xa cách.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của Sửu đi xuống vì vướng phải Thương Quan. Trong công việc bạn cảm thấy mất kết nối với những người xung quanh. Buôn bán trì trệ, khách thưa thớt, cẩn thận trong khâu giao dịch xảy ra sai sót. Đôi lúc chỉ nên an phận thủ thường, ham làm ăn to là mất hết.

Tiếu nhân theo sát chân, 3 tuổi khó hòng thoát họa vào ngày mai Thứ Sáu (25/11), vận tài kìm hãm, làm ăn thô lỗ, của cải đội nón ra đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc kém may mắn vì lâm Tương Phá cục. Hôm nay không nên giao cửa hàng hay giao tiền cho người khác, nếu bận thì nên dời công việc đến ngày hôm sau hẵng làm. Có điềm trộm cắp vặt, cướp tiền hoặc mất tiền oan, Sửu nên cẩn thận hết sức.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình bạn vẫn trong trạng thái bình an nên đừng có tham lam mơ tưởng đến những hạnh phúc xa vời. Bạn trẻ tuổi này nên cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình, hạn chế thời gian cho công việc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp phải nhiều chuyện không như ý vào ngày mai 25/11, vì thế, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với thử thách mà cuộc sống đặt ra, đừng quá lo lắng hoặc nóng nảy kẻo mọi việc càng thêm rắc rối.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn phải chấp nhận rằng việc bị gièm pha, nói xấu là chuyện rất bình thường, bạn đã làm ăn thuận với lương tâm thì đừng để ý tiểu nhân.

Tiếu nhân theo sát chân, 3 tuổi khó hòng thoát họa vào ngày mai Thứ Sáu (25/11), vận tài kìm hãm, làm ăn thô lỗ, của cải đội nón ra đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp xui xẻo hãy tin tưởng hơn vào bản thân, làm thật tốt mọi việc, không để bất cứ điều gì làm lung lay ý chí.

Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh, cần cẩn thận mất tiền bất ngờ. Tuần này bạn phải chi tiêu khá nhiều cho quà cáp, biếu xén, mua bán đồ đạc trong nhà. Hãy động viên bản thân rằng những khoản bạn phải chi trong tuần tới là những khoản có ích nên đừng so đo nhiều.

Trên phương diện tình cảm, những người đã có gia đình nên đề phòng vì đây là lúc rắc rối dễ xuất hiện mang phiền toái cho hạnh phúc lứa đôi. Còn người độc thân thì đừng quá căng thẳng với tình trạng hiện tại, chuyện tương lai nào ai hay biết, cứ sống tốt với hiện tại đã.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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