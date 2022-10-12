Tiên tri cho 3 con giáp từ giữa tháng 10 trở đi: Giàu có vang danh, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ đụng Quý nhân, về nhà chạm mặt Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 07:13

Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp may mắn này có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, thu nhập tăng nhanh.

Tuổi Thân

Thời gian từ giữa tháng 10 trở đi, người tuổi Thân sẽ gặp được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Tài lộc của họ tăng lên nhiều. Người làm công ăn lương sẽ nhận thêm dự án, nhiệm vụ mới giúp tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, được đối tác tin tưởng.

Tuy công việc có nhiều bước tiến nhưng một số người tuổi Thân lại có sức khỏe không tốt. Người tuổi này dễ làm việc đến mức căng thẳng, kiệt sức và dễ mắc các bệnh đường hô hấp cũng như cột sống, đĩa đệm. Họ cần nghỉ ngơi và ăn uống khoa học. 

Tiên tri cho 3 con giáp từ giữa tháng 10 trở đi: Giàu có vang danh, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ đụng Quý nhân, về nhà chạm mặt Thần Tài - Ảnh 1
Thời gian từ giữa tháng 10 trở đi, người tuổi Thân sẽ gặp được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Tài lộc của họ tăng lên nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sống hướng nội, ít bạn bè. Họ cần một người ở bên quan tâm, chia sẻ với họ. Một khi họ tìm thấy tình yêu đích thực thì sự nghiệp, cuộc sống của họ sẽ dần khởi sắc. Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 10 trở đi, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận đào hoa phơi phới.

Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình. Người tuổi Tý làm công ăn lương có cơ hội chuyển việc hoặc thăng tiến trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.  Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh thì ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ diễn ra suôn sẻ, mang về nguồn lợi lớn.

Tiên tri cho 3 con giáp từ giữa tháng 10 trở đi: Giàu có vang danh, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ đụng Quý nhân, về nhà chạm mặt Thần Tài - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 10 trở đi, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận đào hoa phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê được biết với tính cách hiền lành, chu đáo và nhân hậu. Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 10 trở đi, vận may của người tuổi Mùi tăng lên. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được những điều may mắn trong công việc.

Họ được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội để phát huy tài năng và kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng lên nhanh chóng và sớm có được cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tiên tri cho 3 con giáp từ giữa tháng 10 trở đi: Giàu có vang danh, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ đụng Quý nhân, về nhà chạm mặt Thần Tài - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 10 trở đi, vận may của người tuổi Mùi tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bắt đầu ngày mới (7/10/2022), 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền tài phủ phê, độc chiếm Thần Tài, hút lộc không ngớt về nhà

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Nhờ ơn trên soi xét, 3 con giáp đặc biệt sung sướng, CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY, "đổi vận" vào ngày mai.

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