Bước sang 14h chiều thứ Năm (6/10/2022): 3 con giáp trúng số đổi đời, thu lộc dồn dập, tiền tài tăng tiến, may mắn nhoẻn miệng cười

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 08:38

Tử vi có nói, đúng 14h chiều thứ Năm tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Bước sang 14h chiều thứ Năm 6/10/2022, người tuổi Mùi có tài lộc vượng. Sự nghiệp của họ cũng có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Là người tận tâm, tận lực với công việc, con giáp này có thể được giao những trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của họ sẽ dần cải thiện.

Không chỉ vậy, tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Đầu tháng mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần ổn định, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Bước sang 14h chiều thứ Năm (6/10/2022): 3 con giáp trúng số đổi đời, thu lộc dồn dập, tiền tài tăng tiến, may mắn nhoẻn miệng cười - Ảnh 1
Bước sang 14h chiều thứ Năm 6/10/2022, người tuổi Mùi có tài lộc vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh năm Thân thường sở hữu tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ có một trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Đúng 14h thứ Năm, người tuổi Thân được dự đoán sẽ không gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian qua, họ đã làm việc chăm chỉ, có những cải tiến, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen thưởng.

Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Thân cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

Bước sang 14h chiều thứ Năm (6/10/2022): 3 con giáp trúng số đổi đời, thu lộc dồn dập, tiền tài tăng tiến, may mắn nhoẻn miệng cười - Ảnh 2
 Đúng 14h thứ Năm, người tuổi Thân được dự đoán sẽ không gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước sang 14h chiều 6/10/2022, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng. Họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng. Từ giai đoạn này trở đi, con giáp tuổi Sửu cần phải chớp lấy thời cơ, nắm bắt mọi cơ hội thì sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc, hướng kinh doanh mới hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà họ am hiểu. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Bước sang 14h chiều thứ Năm (6/10/2022): 3 con giáp trúng số đổi đời, thu lộc dồn dập, tiền tài tăng tiến, may mắn nhoẻn miệng cười - Ảnh 3
Bước sang 14h chiều 6/10/2022, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

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Theo tử vi cho thấy, trong 6 ngày tới, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

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