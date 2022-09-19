Thứ Tư và thứ Năm tuần này (21/9 - 22/9), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trúng được quả độc đắc giàu to đổi đời

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 17:41

Tử vi tuần này cho thấy, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm (21/9 - 22/9), 3 con giáp vận đỏ như son, tiền bạc đổ về ùn ùn, công danh tài lộc đều vô cùng vượng phát.

Tuổi Sửu

Sửu vốn là tuýp người chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Đồng thời, đây cũng là con giáp không quá tham vọng, và luôn hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Sửu biết rằng dù sung sướng hay đau khổ thì đều nằm trong tầm tay của mình.

Thứ Tư và thứ Năm tuần này (21/9 - 22/9), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trúng được quả độc đắc giàu to đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (21/9 - 22/9), tuổi Sửu sẽ đón nhận may mắn trên nhiều viên mãn, tiền bạc không ngừng tăng lên, tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ giúp tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi, không phải lo lắng nhiều.

Người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách mới tăng lên đều đặn. Tuổi Sửu biết thế mạnh của bản thân nên không sợ hãi trước các đòn tấn công của đối thủ. Người làm công ăn lương cũng có thành tích nổi trội, thu nhập tăng trưởng vượt bậc.

Tuổi Tỵ

Theo tướng số học, những người tuổi Rắn hầu hết là những người nghiêm túc và siêng năng, họ không chỉ linh hoạt mà còn rất thông minh, có những ý tưởng độc đáo trong công việc. Họ có khả năng nắm bắt cơ hội trước mắt và tiếp tục làm việc chăm chỉ để tiến bộ nên họ luôn thuận buồm xuôi gió và cũng có thể có những bước phát triển vượt bậc trong cuộc sống. 

Thứ Tư và thứ Năm tuần này (21/9 - 22/9), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trúng được quả độc đắc giàu to đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tới đây (21/9 - 22/9), vận may của người cầm tinh con Rắn tuôn chảy không dứt. Họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, mọi chuyện vui vẻ sẽ đến, vận đen của những ngày trước cũng từ đó mà tan biến. Những người tuổi Tỵ sẽ có rất nhiều những cơ hội không chỉ kiếm tiền mà còn nhận được những lời chúc phúc, đánh giá cao, bản thân tràn đầy cảm giác thành tựu.

Tài lộc hanh thông mang đến cho Tỵ nhiều khoản thu, làm gì cũng có lộc. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy túi. Con giáp này còn có lộc buôn bán nên hãy mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới.

Tuổi Hợi

Hợi vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Thứ Tư và thứ Năm tuần này (21/9 - 22/9), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trúng được quả độc đắc giàu to đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (21/9 - 22/9), Thần Tài chiếu rọi giúp vận tài chính của tuổi Hợi thêm phần suôn sẻ. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có thể nhận thưởng nóng hoặc có cơ hội tăng lương, thăng chức lên vị trí cao hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Kể từ 12 giờ trưa mai (20/9/2022), hồng phúc rợp trời xanh: 3 con giáp mở rộng cửa đón Thần Tài vào nhà, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường, cha mẹ con gái hưởng được phúc lớn

Kể từ 12 giờ trưa mai (20/9/2022), hồng phúc rợp trời xanh: 3 con giáp mở rộng cửa đón Thần Tài vào nhà, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường, cha mẹ con gái hưởng được phúc lớn

Tử vi cho biết, kể từ 12 giờ trưa mai (20/9/2022), có 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc, Thần Phật ban phát vận may, công việc thuận lợi hanh thông, người độc thân sẽ có người yêu đến rước đi chơi đột xuất.

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