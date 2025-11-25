Thứ Tư đến thứ Bảy (27-29/11): 3 con giáp đón ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, đạp trúng hố vàng, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài chính phất mạnh, cuộc sống bước sang trang sung túc.

Tuổi Tý 

Vận tài lộc của tuổi Tý đang có xu hướng tăng lên trong ngày này. Nhờ các mối quan hệ tốt đẹp, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền mới, thậm chí có thể nhận được những khoản thu nhập bất ngờ. Hãy nắm bắt cơ hội và mở rộng các nguồn lực, nhưng cần kiểm soát cảm xúc để tránh chi tiêu bốc đồng.

Với người còn độc thân, ngày này có thể mang đến một cuộc gặp gỡ lãng mạn ấm áp và đầy định mệnh. Đối với những người đang yêu, việc tăng cường giao tiếp và thấu hiểu là vô cùng quan trọng để hóa giải hiểu lầm. Cùng nhau đối mặt với những thử thách và hỗ trợ lẫn nhau có thể củng cố mối quan hệ thêm bền chặt.

Thứ Tư đến thứ Bảy (27-29/11): 3 con giáp đón ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, đạp trúng hố vàng, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng - Ảnh 1
Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Thứ Tư đến thứ Bảy (27-29/11): 3 con giáp đón ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, đạp trúng hố vàng, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng - Ảnh 2
Tuổi Dần 

Từ thứ Tư đến thứ Bảy (27–29/11) là giai đoạn tuổi Dần có những thay đổi vượt bậc và tích cực, tuổi Dần bước vào chuỗi ngày tài lộc cực thịnh. Những nỗ lực không biết mệt mỏi từ trước đến nay bất ngờ được đền đáp bằng những thành tựu rực rỡ, khi công việc hanh thông, các kế hoạch lớn nhỏ đều tiến triển tốt, chắc chắn sẽ mang lại nguồn thu dồi dào. Bạn có khả năng ký kết hợp đồng, gặp khách hàng tiềm năng, ký kết đơn hàng lớn hoặc nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ người có kinh nghiệm.

Tiền vào cửa trước – vàng vào cửa sau đúng với tuổi Dần giai đoạn này. Thu nhập từ công việc chính tăng rõ rệt, còn nguồn phụ hoặc kinh doanh cá nhân cũng có tín hiệu tốt bất ngờ. Thậm chí họ còn trúng đậm trong những trò chơi may rủi. Đây là thời điểm tuổi Dần dễ đổi vận, tài chính phất mạnh, cuộc sống bước sang trang sung túc.

Thứ Tư đến thứ Bảy (27-29/11): 3 con giáp đón ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, đạp trúng hố vàng, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng - Ảnh 3
