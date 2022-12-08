Thứ Sáu ngày 9/12/2022, 3 con giáp tiền bạc đầy nứt ví, trúng quả liên tiếp, bỗng chớp được thời cơ, đón cơn mưa tài lộc,

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 19:47

Thứ Sáu ngày 9/12/2022, 3 con giáp này đã có được sự thuận lợi, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của mình.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp tiếp theo được Thần May Mắn chọn tên ban tài phát lộc, ban phát cho đồng ngân đồng xuyến để bản mệnh giải quyết những tồn đọng trong mặt công việc.

Thứ Sáu ngày 9/12/2022 rất tốt với những ai làm nghề kinh doanh hay bán buôn, không những tìm được nguồn hàng tốt mà còn tự có mối làm ăn xin được sỉ lẻ dài hạn chỗ bạn. Tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, dù có vất vả hơn một chút nhưng công sức được đền đáp hậu hĩnh thì cũng xứng đáng. 

Vận trình tình duyên có nhiều bước tiến rõ rệt, sau rất nhiều lần ngỏ ý bị từ chối thì đến hôm nay người ấy đã chấp thuận tình cảm của bạn. Với những người có gia đình đón nhận tin vui thêm người, thêm của. 

Thứ Sáu ngày 9/12/2022, 3 con giáp tiền bạc đầy nứt ví, trúng quả liên tiếp, bỗng chớp được thời cơ, đón cơn mưa tài lộc, - Ảnh 1
Thứ Sáu ngày 9/12/2022 Sửu có tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, vận trình tình duyên có nhiều bước tiến rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi trong thời gian trước đó bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sao Thái Tuế. Tuy nhiên, thứ Sáu ngày 9/12/2022, vận trình của bạn lại đặc biệt may mắn và hanh thông, cả về đường tình duyên lẫn tiền bạc. Do đó, bạn nên nhân thời cơ này thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ, chớ lãng phí thời gian kẻo hối tiếc.

Trong ngày này, bạn không chỉ được sao tốt chiếu mệnh, có thể hóa giải điều xui, xua đuổi vận đen, mà còn thu hút may mắn, tài lộc. Nhờ vậy, trong lĩnh vực tình yêu, bạn trở nên đào hoa, có thể phát triển suôn sẻ các mối quan hệ, cũng như gia tăng thu nhập.

Thứ Sáu ngày 9/12/2022, 3 con giáp tiền bạc đầy nứt ví, trúng quả liên tiếp, bỗng chớp được thời cơ, đón cơn mưa tài lộc, - Ảnh 2
Thứ Sáu ngày 9/12/2022, vận trình của Hợi lại đặc biệt may mắn và hanh thông, cả về đường tình duyên lẫn tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế. Nhờ vậy mà Ngọ có thể đánh giá các vấn đề ở nhiều góc cạnh và rút ra những bài học hữu ích. Đặc biệt, Ngọ có khả năng suy luận nhanh nhạy, đa chiều và áp dụng kiến thức, kỹ năng mình có vào công việc một cách chính xác.

Thứ Sáu ngày 9/12/2022, Ngọ như diều gặp gió, mọi sự thuận lợi. Bản mệnh đạt được thành công cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Ngọ hoàn toàn có thể mở rộng tầm nhìn của mình, thể hiện năng lực xuất sắc để mọi người thấy khía cạnh tốt nhất của họ.

Bên cạnh đó, Ngọ cũng có thể nhận biết chính xác các cơ hội nên công việc kinh doanh ngày càng trở nên thông thuận, thu được lợi nhuận lớn.

Thứ Sáu ngày 9/12/2022, 3 con giáp tiền bạc đầy nứt ví, trúng quả liên tiếp, bỗng chớp được thời cơ, đón cơn mưa tài lộc, - Ảnh 3
Thứ Sáu ngày 9/12/2022, Ngọ như diều gặp gió, mọi sự thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), vận may đang tăng dần theo cấp số nhân đối với những con giáp này nên thu nhập của họ tăng lên đáng kể.

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