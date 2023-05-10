Thứ Năm ngày 11/5/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp thành công chạm ĐỈNH, phúc khí dâng cao, cát lành xôm tụ, ung dung kiếm bội tiền

Hôm nay Thứ Năm 11/05/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Sửu hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Sửu trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Thứ Năm này cũng là ngày mà tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn soi đường, người tuổi Tỵ có thể thẳng bước tới thành công trong ngày hôm nay. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình.



Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bạn chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, bạn nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua bạn đấy.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 5, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài Thần ở hướng Nam.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Thân gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục.



Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời nên nhận ra trước những nguy cơ, giúp tập thể tránh được một bàn thua trông thấy. Hãy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, bản mệnh chính là một người sinh ra để dẫn lối tới thành công.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, dễ có bất đồng giữa các cặp đôi, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Con giáp này cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương, như vậy thì nửa kia mới có thể thông cảm và chia sẻ.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.