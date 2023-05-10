Đúng 7h sáng 10/5/2023, 3 con giáp đón ánh hào quang TÀI LỘC, sự nghiệp rực rỡ, làm đâu trúng đó, tiền TỶ rần rần trong tài khoản

Sau đúng 7h sáng ngày 10/5/2023, công việc của Tý nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ nên may mắn vô cùng. Thời gian này có thể được thăng quan tiến chức, bạn nên trân trọng cơ hội cấp trên giao cho mình. Ai làm kinh doanh dễ thu được nguồn khách mới nhờ khách cũ giới thiệu.

Tình duyên không được tốt cho lắm do Thổ - Thủy tương khắc. Bài học rút ra cho Tý hôm nay là đừng nhẹ dạ cả tin, thấy ai cũng nhận làm “huynh đệ”. Bạn thì ít mà bè thì nhiều, bạn cứ sống nhiệt tình đi, sẽ có lúc bạn sốc vì người ta sống với bạn cực kỳ tệ.

Đường tiền tài vô cùng thuận lợi nhờ Chính Tài hỗ trợ. Tiền của bạn sẽ không bị mất đi. Những người đang muốn vay vốn, đòi nợ hoặc chơi hụi thì nên đầu tư.

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp, đúng 7h sáng nay, xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Dần. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của Tuổi Dần có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Tuổi Dần nếu đang độc thân Thứ Tư này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tuổi Tỵ

Sau 7h sáng 10/5, dự báo mệnh có Thiên Ấn nên Tỵ có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý, cấp cao. Trọng trách của bạn khá lớn nên ngày nào trong tuần cũng là ngày vất vả, nên tỏ thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm nhờ Hỏa sinh Thổ nên gia đạo được yên ấm, bạn không phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Bên cạnh đó những cặp đã kết hôn sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong thời gian tới.

Tỵ làm ăn kiếm tiền cũng khá ổn, ăn ở có phúc thì sẽ có phần, lộc lá nhờ cách sống của bạn mà ra. Thời gian này ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn chung thì nên tiến hành.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.