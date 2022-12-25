Thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp có Thần Tài hộ mệnh, tài lộc 'lũ lượt' kéo về 'ngập nhà', vận trình sáng sủa, hanh thông

Thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp này có đường tài lộc vô cùng sáng sủa, hứa hẹn tương lai giàu có.

Tuổi Tỵ Thời gian trước đó khi gặp cục diện Tỵ - Ngọ tương xung, bản mệnh đụng đâu hỏng đó, làm được đồng nào xào gấp 10 lần vậy mà không những không có được của ăn của để, lại vô tình mang nợ vào người. Theo tử vi 12 con giáp, thứ Hai ngày 26/12, mọi vận xui trước đó được xóa mờ thay chân cho sự may mắn lên ngôi. Với những người theo nghiệp kinh doanh, càng làm chủ làm trưởng lại càng được lòng nhân viên nhờ Chính Quan nâng đỡ.

Với những người làm công ăn lương, nhờ được cấp trên nâng đỡ mà gặt hái được khoản tiền nóng hậu hĩnh. Về cuối năm có vẻ như công việc của bạn ngày càng đi vào khuôn khổ, giống như có ai đó vạch sẵn đường cho bạn đi vậy. Thứ Hai ngày 26/12, mọi vận xui trước đó được xóa mờ thay chân cho sự may mắn lên ngôi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tuổi Dậu cũng không kém phần may mắn trong thứ Hai ngày 26/12 bởi được sự hậu ái nồng thắm đến từ Chính Ấn, chuyện tình cảm như "diều gặp gió, cá gặp nước". Nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại thì chẳng mấy mà tiến đến về chung một nhà, xây dựng hạnh phúc trăm năm.

Những kế hoạch tương lai, kinh doanh hay hợp tác đầu tư đều được xúc tiến nhanh nhảu. Việc kí kết hợp đồng không gây lại khó khăn gì, ngược lại đối tác vô cùng hài lòng với cách làm việc của bạn mà đánh giá cá nhân cùng tập thể rất cao. Chính bạn cũng không thể tin được, hợp đồng này đã giúp tập thể cứu một bàn thua trông thấy. Một vị trí cao hơn đang chờ bạn ngồi vào thời gian tới đây. Với những hộ kinh doanh cũng tìm được mối sỉ, lẻ thường xuyên nhờ vậy mà nguồn hàng hóa lưu thông thuận lợi, đem đến các khoản lãi vượt chỉ tiêu ban đầu. Tuổi Dậu cũng không kém phần may mắn trong thứ Hai ngày 26/12 bởi được sự hậu ái nồng thắm đến từ Chính Ấn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tuổi Hợi tạm biệt xui xẻo do Thương Quan giáng họa mang đến, mang đến nguồn năng lượng tích cực khi bắt tay vào công việc mới. Tuy là lĩnh vực bạn mới chuyển hướng nhưng nhờ sự cầu tiến, chăm chỉ, chủ động học hỏi đã giúp bạn làm quen nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái làm việc này, cộng thêm việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên thì đây chính là con đường đúng đắn dành cho bạn. Bên cạnh đó, những ai đang kinh doanh online may mắn gặp được thời cơ buôn may bán đắt, mọi nguồn thu nhập đổ dồn về túi. Với số tiền này bạn hãy thử tính đến chuyện đổi mới hay nâng cấp sản phẩm xem sao. Tuổi Hợi tạm biệt xui xẻo do Thương Quan giáng họa mang đến, mọi nguồn thu nhập đổ dồn về túi.. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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