Thứ Hai đến thứ Tư (26-28/1/2026): 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, chạm tay vào may mắn, sự nghiệp thăng hạng, cuộc đời sang trang

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý hành động nhanh nhẹn và dứt khoát trong công việc. Tuần này dự báo rằng có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến nhưng bản mệnh cần có sự chuẩn bị kỹ càng và nắm bắt ngay khi cơ hội xuất hiện.

Thái độ của tuổi Tý quyết định vận trình trong tuần sẽ thế nào. Nếu con giáp này rơi vào trạng thái cảm giác như thể mọi thứ đang chống lại mình thì sẽ mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh đối diện với mọi thứ bằng sức mạnh của tiếng cười, sự lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vui vẻ đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Ngày này tuổi Dần luôn đón nhận tin vui khi làm việc, lúc nào làm việc bạn có một sự chuẩn bị cẩn thận, chuẩn chỉ từng chi tiết.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sự va vấp, từ đó giúp bạn đứng vững hơn, vượt trội hơn.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai vốn dĩ cần đến cảm xúc chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, có được nhiều vận may, tài lộc giữ được sự ổn định.

Sức khoẻ: Vốn dĩ cơ thể tiến triển tốt, thế nhưng vì một vài lí do bạn không dành thời gian nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian này, tuổi Tuất bước vào chu kỳ vận khí tăng mạnh. Công việc có dấu hiệu hanh thông rõ rệt, những khúc mắc trước đó được tháo gỡ nhanh chóng. Người làm kinh doanh buôn bán dễ chốt được đơn hàng lớn, khách tự tìm tới, lợi nhuận tăng vượt mong đợi.

Tài lộc của tuổi Tuất cuối tuần này khá vượng, đặc biệt là các khoản tiền ngoài dự kiến như thưởng nóng, hoa hồng, tiền lời đầu tư. Gia đạo yên ấm, người thân mang tới tin vui, tinh thần phấn chấn giúp tuổi Tuất càng dễ nắm bắt cơ hội. Con giáp tuổi Tuất hãy mạnh dạn triển khai kế hoạch đã ấp ủ, vận may đang đứng về phía bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!