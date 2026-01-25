Thứ Hai đến thứ Tư (26-28/1/2026): 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, chạm tay vào may mắn, sự nghiệp thăng hạng, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 05:30

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán sự nghiệp sải cánh bay cao, giàu có hiển vinh, tương lai xán lạn.

Tuổi Tý 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý hành động nhanh nhẹn và dứt khoát trong công việc. Tuần này dự báo rằng có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến nhưng bản mệnh cần có sự chuẩn bị kỹ càng và nắm bắt ngay khi cơ hội xuất hiện.

Thái độ của tuổi Tý quyết định vận trình trong tuần sẽ thế nào. Nếu con giáp này rơi vào trạng thái cảm giác như thể mọi thứ đang chống lại mình thì sẽ mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh đối diện với mọi thứ bằng sức mạnh của tiếng cười, sự lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thứ Hai đến thứ Tư (26-28/1/2026): 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, chạm tay vào may mắn, sự nghiệp thăng hạng, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vui vẻ đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Ngày này tuổi Dần luôn đón nhận tin vui khi làm việc, lúc nào làm việc bạn có một sự chuẩn bị cẩn thận, chuẩn chỉ từng chi tiết.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sự va vấp, từ đó giúp bạn đứng vững hơn, vượt trội hơn.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai vốn dĩ cần đến cảm xúc chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, có được nhiều vận may, tài lộc giữ được sự ổn định.

Sức khoẻ: Vốn dĩ cơ thể tiến triển tốt, thế nhưng vì một vài lí do bạn không dành thời gian nghỉ ngơi.

Thứ Hai đến thứ Tư (26-28/1/2026): 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, chạm tay vào may mắn, sự nghiệp thăng hạng, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thời gian này, tuổi Tuất bước vào chu kỳ vận khí tăng mạnh. Công việc có dấu hiệu hanh thông rõ rệt, những khúc mắc trước đó được tháo gỡ nhanh chóng. Người làm kinh doanh buôn bán dễ chốt được đơn hàng lớn, khách tự tìm tới, lợi nhuận tăng vượt mong đợi.

Tài lộc của tuổi Tuất cuối tuần này khá vượng, đặc biệt là các khoản tiền ngoài dự kiến như thưởng nóng, hoa hồng, tiền lời đầu tư. Gia đạo yên ấm, người thân mang tới tin vui, tinh thần phấn chấn giúp tuổi Tuất càng dễ nắm bắt cơ hội. Con giáp tuổi Tuất hãy mạnh dạn triển khai kế hoạch đã ấp ủ, vận may đang đứng về phía bạn.

Thứ Hai đến thứ Tư (26-28/1/2026): 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, chạm tay vào may mắn, sự nghiệp thăng hạng, cuộc đời sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau hút cạn lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, hốt vàng hốt bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ sau khi đưa con về, tôi định làm loạn thì anh nói một câu khiến tôi chết đứng

Chồng thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ sau khi đưa con về, tôi định làm loạn thì anh nói một câu khiến tôi chết đứng

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/1/2026, 3 con giáp thảnh thơi đón TIỀN VÀNG ầm ầm đến nhà, gặp vận may cực lớn, giàu có không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/1/2026, 3 con giáp thảnh thơi đón TIỀN VÀNG ầm ầm đến nhà, gặp vận may cực lớn, giàu có không ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vì sao người xưa kiêng xây nhà tháng Chạp?

Vì sao người xưa kiêng xây nhà tháng Chạp?

Không gian sống 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Hai 26/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Hai 26/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp đạp trúng vận may, có ngay cơ hội trúng số độc đắc, giàu có khó ai sánh bằng, tiền đếm không xuể

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp đạp trúng vận may, có ngay cơ hội trúng số độc đắc, giàu có khó ai sánh bằng, tiền đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Sống khỏe 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/1/2026, 3 con giáp thảnh thơi đón TIỀN VÀNG ầm ầm đến nhà, gặp vận may cực lớn, giàu có không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/1/2026, 3 con giáp thảnh thơi đón TIỀN VÀNG ầm ầm đến nhà, gặp vận may cực lớn, giàu có không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tử vi thứ Hai 26/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Hai 26/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp đạp trúng vận may, có ngay cơ hội trúng số độc đắc, giàu có khó ai sánh bằng, tiền đếm không xuể

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp đạp trúng vận may, có ngay cơ hội trúng số độc đắc, giàu có khó ai sánh bằng, tiền đếm không xuể

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến